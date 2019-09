4 học sinh Hải Phòng ngộ độc sữa: Nutri Boost có bị hàm oan?

(Kiến Thức) - Trong khi các cơ quan chức năng chưa xác định chính xác “chất lạ” trong chai sữa Nutri Boost đã mở nắp khiến 4 học sinh bị ngộ độc do uống chung là chất gì thì vô tình bên hãng sữa này bị hàm oan, tai tiếng, ảnh hưởng uy tín nhãn hàng rất nhiều?

Mới đây, bốn học sinh ở Hải Phòng phải nhập viện điều trị do ngộ độc khi uống chung chai sữa Nutri Boost đã mở nắp là một vụ ngộ độc kỳ lạ nhất từ trước đến nay thu hút sự quan tâm của dư luận. Sự kỳ lạ vô tiền khoáng hậu này đến từ chính diễn biến vụ ngộ độc và ngay cả nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc.



Bởi từ ngày 15/9, 4 học sinh từ 11 đến 16 tuổi cùng trú tại một con ngõ thuộc phường Lạch Tray (TP Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, môi nhợt và nôn nghi bị ngộ độc nhưng đến nay nguyên nhân chỉ được xác định do các cháu uống chung một chai sữa Nutri Boost đã mở nắp. Trong khi đó chai sữa chứa chất gì dẫn đến các cháu vì uống chung mà đồng loạt bị ngộ độc vẫn chưa được thông tin một cách chính thống cụ thể bởi những cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, ngay khi có thông tin trên mạng xã hội đăng tải nghi ngờ nguyên nhân các cháu bị ngộ độc do sốc ma túy, các cơ quan chức năng, Giám đốc Sở Y tế, đến lãnh đạo công an phường đều phủ nhận là thất thiệt, không đúng sự thật.

Tuy nhiên, sau đó, ngoại trừ thông tin từ đại diện Công an phường Lạch Tray khi trao đổi với báo chí cho rằng, nguyên nhân do vô tình đổ tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử vào chai sữa và uống nên bị ngộ độc thì chưa có một công bố chính thức nào về chất lạ gây ngộ độc là chất gì.

Một trong những cháu nhỏ phải nhập viện sau khi uống chung chai sữa có chứa chất lạ gây ngộ độc. Hiện các cháu đã ra viện và đi học bình thường.

Ngay trong cuộc họp ngày 18/9 do Sở Thông tin và truyền thông TP Hải Phòng phối hợp với đại diện Sở Y tế, Công an quận Ngô Quyền, Công an phường Lạch Tray, Trung tâm y tế quận Lê Chân để làm rõ thông tin vụ việc trên, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục khẳng định nội dung phản ánh các cháu "bị ngộ độc, sốc chất ma túy" là không có căn cứ.

Nhưng trong báo cáo mới đây, Sở Y tế Hải Phòng đề nghị UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo cơ quan công an tiến hành xác minh theo nghiệp vụ và có trả lời chính thức việc có chất gây nghiện bên trong chai sữa gây ngộ độc cho 4 học sinh kể trên hay không.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công an quận Ngô Quyền cho biết. đơn vị đã có báo cáo bước đầu gửi Công an TP Hải Phòng và chai sữa cũng đã được chuyển cơ quan chức năng tiếp tục xét nghiệm làm rõ loại chất có trong chai sữa này. Đồng thời cho biết, qua test nhanh lượng sữa còn trong chai, cơ quan chức năng bước đầu không phát hiện có thành phần chất ma túy hay tinh chất cần sa nào và nhận định, nhiều khả năng là một loại tinh chất khác (chưa xác minh được) khi kết hợp với sữa thì gây ra tình trạng trên cho các cháu học sinh khi uống.

Như vậy sau 4 ngày xảy ra vụ việc, “chất lạ” khiến 4 cháu bé bị ngộ độc khi uống chung chai sữa đã mở nắp vẫn là “chất lạ” khiến dư luận vô cùng hoang mang lo lắng. Phải chăng các cơ quan chức năng đã quá thờ ơ trước sự việc trên mà không có những biện pháp xác minh, xét nghiệm ngay từ khi xảy ra sự việc trên. Bởi ngay như lời của giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khi trao đổi với báo chí ngày 17/8, cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ kết luận nào về việc các cháu bị sốc vì chất gì bởi không lấy được mẫu sữa đã uống để xét nghiệm”.

Cùng với đó, đến nay, thông tin ai bỏ chất lạ vào sữa Nutri Boost cũng bất nhất thông tin khi Thiếu tá Đặng Quốc Bảo, Trưởng Công an phường Lạch Tray, Công an quận Ngô Quyền trả lời báo chí cho biết: “một trong 4 cháu bị ngộ độc đã làm rơi mấy giọt vào chai sữa trước khi uống” trong khi, theo gia đình các nạn nhân khẳng định, trước khi bị tình trạng trên, các cháu có uống chung chai sữa đã được mở nắp do một thanh niên trong xóm đưa cho, không rõ thành phần bên trong.

Vậy thanh niên này là ai? Vì sao lại đưa chai sữa đã mở nắp chứa chất lạ cho các cháu uống dẫn đến bị ngộ độc cũng cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ. Bởi 4 cháu nhỏ từ 11 đến 11 tuổi thì chắc chắn lạ lẫm với tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử nên không thể vô tình đánh rơi vào... trong chai sữa.

Nguyên nhân chưa được làm rõ vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín hãng sữa.

Trong khi “chất lạ” chưa được xác định rõ là chất nào, nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc chưa được làm sáng tỏ và thông tin một cách chính thống thì vô tình khiến hãng sữa Nutri Boost bị hàm oan dù những thông tin từ cơ quan chức năng và báo chí đăng tải cho thấy, chai sữa đã mở nắp và chứa tinh dầu thuốc lá điện tử, hay chất lạ nào khác do ai đó bỏ vào gây ngộ độc. Việc này khiến hãng sữa phải chịu tai tiếng và không cần biết nguyên nhân từ chất lạ gì, hãng sữa đã bị ảnh hưởng uy tín nhãn hàng rất nhiều.

Khi trao đổi về vụ việc này, phía đại diện truyền thông của Nutri Boost - bà Nguyễn Thị Huyền Châu cho rằng đây là sự việc hi hữu không đáng có. Đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi được biết tình trạng sức khoẻ của 4 cháu đã ổn định và hồi phục tốt. Đại diện Nutri Boost khẳng định sẵn sàng phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng nếu có bất cứ yêu cầu nào liên quan đến sự vụ.

Đại diện Nutri Boost cũng phải lên tiếng khẳng định sản phẩm Nutriboost nói riêng và tất cả các sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam đều được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy trình nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về chất lượng của Bộ Y Tế cũng như các quy định có phần nghiêm ngặt hơn từ tập đoàn.

Để tránh làm ảnh hưởng đến uy tín, thậm chí tránh mang lại tai tiếng cho hãng sữa, đồng thời để dư luận không hoang mang, các cơ quan chức năng Hải Phòng cần sớm làm sáng tỏ “chất lạ” trong chai sữa đã mở nắp là chất gì mà khiến 4 học sinh ngộ độc? Ai đã bỏ chất lạ đó vào và cho các cháu uống dẫn đến ngộ độc, động cơ là gì? Và cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật.