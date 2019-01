4 cựu lãnh đạo CT Lọc hóa dầu Bình Sơn sắp hầu tòa

Hầu tòa dịp sát Tết Nguyên đán do nhận hơn 10 tỷ tiền lãi từ Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo chủ chốt của Lọc hóa dầu Bình Sơn đối mặt mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

TAND TP Hà Nội Dự vừa có lịch ngày 21/1, sẽ đưa 4 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam ra xét xử về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Đây là số tiền lãi hàng tỷ đồng ngoài hợp đồng nhận được từ Oceanbank.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 5 người, do thẩm phán Đào Bá Sơn, Phó chánh án TAND TP Hà Nội, làm chủ tọa.

Gửi tiền vào Oceanbank theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định từ năm 2009 đến 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank - tổ chức tín dụng Tập đoàn Dầu khí góp 20% vốn điều lệ), Công ty BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.

Bị cáo Nguyễn Hoài Giang khi làm Tổng giám đốc BSR đã ký 19 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền hơn 11.500 tỷ đồng và 23 triệu USD. Sau đó, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Nguyễn Hoài Giang đã ký phê duyệt 15 tờ trình để BSR gửi tiền vào Oceanbank.

Ông Nguyễn Hoài Giang, nguyên Chủ tịch HĐTV BSR. Ảnh: Việt Hùng.

Người kế nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Giang là Đinh Văn Ngọc cũng ký 6 tờ trình gửi 1.840 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi hơn 12.000 tỷ đồng. Còn Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng ký 35 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số 7.830 tỷ đồng.



Bị cáo thứ tư là Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng BSR, bị cáo buộc ký liên quan việc đề xuất cấp trên ký tổng cộng 56 hợp đồng tiền gửi với tổng số hơn 19.400 tỷ đồng và 23 triệu USD.

Theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm , Chủ tịch HĐQT Oceanbank lúc đó, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng này là bà Nguyễn Minh Thu nhận tiền từ hội sở để chi cho các bị can.

Mức chi dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank. Trong đó, Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng giữ vai trò chính, còn Phạm Xuân Quang thấp hơn. Cuối năm 2012, khi Đinh Văn Ngọc được bổ nhiệm Tổng giám đốc thay Nguyễn Hoài Giang (lên làm Chủ tịch HĐTV), Thu chi thêm cho ông Ngọc tiền ngoài lãi suất nhưng thấp hơn hoặc bằng mức chi cho Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang.

Không khai việc nhận lãi ngoài vì sợ trách nhiệm hình sự

Kết quả điều tra xác định nhóm lãnh đạo BSR không thỏa thuận hay đòi hỏi việc chi tiền ngoài từ Nguyễn Minh Thu. Đến kỳ chi lãi ngoài, Nguyễn Minh Thu căn cứ vào số dư tiền gửi của BSR để lập bảng kê theo mức lãi suất được duyệt để báo cáo Hà Văn Thắm.

Lời khai các bị cáo và người liên quan cho thấy nhóm lãnh đạo chủ chốt của Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận hơn 10 tỷ đồng từ Nguyễn Minh Thu tại trụ sở công ty hoặc nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong đó Nguyễn Hoài Giang nhận 2,9 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng nhận hơn 3,7 tỷ.

Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang được Oceanbank chi hơn 2,2 tỷ đồng, còn Đinh Văn Ngọc nhận ít nhất, chỉ 1,5 tỷ.

Từ trái qua: Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc. Ảnh: Việt Hùng.

Các bị can khai do không có thông tin gì về việc Oceanbank có chủ trương chi lãi ngoài nên không kê khai, hạch toán số tiền trên vào công ty. Tại phiên xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn I, các bị can này không khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Quá trình điều tra, truy tố, các bị can đều thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang chủ động khắc phục hậu quả, còn bị can Đinh Văn Ngọc đã khắc phục được 50% số tiền chiếm đoạt.

Cùng bị truy tố theo điểm a khoản 4 của tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, các bị can sẽ đối mặt với mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

Tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai đã trực tiếp chi "chăm sóc" cho 3 khách hàng lớn, trong đó có Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với số tiền gần 19 tỷ đồng.

Đối chất tại tòa, nhóm nguyên lãnh đạo Công ty BSR khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank. Nguyên Chủ tịch Nguyễn Hoài Giang cho rằng lời khai của bà Thu là một chiều. Còn Đinh Văn Ngọc khẳng định lời khai đó là bịa đặt, vu khống.

Tháng 4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Vũ Mạnh Tùng. Một tháng sau, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang và Phạm Xuân Quang. Còn nguyên Tổng giám đốc Đinh Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 21/6.