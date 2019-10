39 thi thể trong container: Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án

Sáng 31/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định do Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thủ trưởng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ký ngày 30/10/2019.



Việc khởi tố trên cơ sở điều tra, xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo con mất tích khi sang Anh, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

Dư luận đặt câu hỏi, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng nghĩa cơ quan này đã xác định được dấu hiệu phạm tội?

Cảnh sát Essex cho di dời chiếc xe container khỏi hiện trường ở khu công nghiệp Waterglade tới cảng Tilbury gần đó để đưa các thi thể ra khỏi thùng xe phục vụ khám nghiệm tử thi. Ảnh: EPA

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, căn cứ để khởi tố vụ án là có dấu hiệu tội phạm.

“Bởi vậy quá trình xác minh tin báo nếu cơ quan điều tra công an tỉnh Hà tĩnh có căn cứ xác định có người đã tổ chức người khác trốn đi nước ngoài thì sẽ khởi tố vụ án hình sự” - luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Đồng thời, luật sư Cường cho rằng, sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

“Khi nào có căn cứ xác định có người đã thực hiện hành vi phạm tội đưa người đi nước ngoài hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì sẽ khởi tố bị can và xử lý các đối tượng này theo quy định pháp luật” - luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Trước đó, theo trình báo của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp mất liên lạc với gia đình khi trên đường sang Anh. Cụ thể, huyện Can Lộc có 8 trường hợp, huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh mỗi địa phương có 1 trường hợp. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu ADN của người thân của các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ công tác xác định danh tính các nạn nhân.

Cảnh sát Anh ngày 23/10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Có thông tin cho rằng trong số những thi thể này có thể có nạn nhân là người Việt Nam. Công tác khám nghiệm tử thi với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã tử vong như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Hiện tại, cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.