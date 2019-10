39 thi thể trong container, 31 người Việt “mất tích” ở Anh: Nóng hầm hập!

Vụ việc 39 người chết trong container tại hạt Essex, Vương quốc Anh vẫn đang trong quá trình điều tra, xác định danh tính các nạn nhân. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn đang phối hợp với phía Anh để xác định danh tính các nạn nhân nghi là người mang quốc tịch Việt Nam.



Tuy nhiên, thời điểm này đã có 31 gia đình tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế trình báo việc con em họ mất liên lạc từ thời điểm xảy ra vụ việc tại Anh đến nay. Những thông tin không chính thống liên quan vụ việc trên đang khiến dư luận hoang mang, gia đình các nạn nhân mất tích thêm lo lắng.

Nhiều ý kiến cho rằng, tại thời điểm này, dư luận và các gia đình có người mất tích nên bình tĩnh cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và chờ đợi thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Ngoại giao. Bởi đến nay, việc các gia đình báo mất liên lạc với người thân là chưa có cơ sở để khẳng định có liên quan đến 39 thi thể trong container tại Anh.

Chiếc xe tải xảy ra vụ việc ở Essex, Anh.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hiện nay, phía Anh vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính, quốc tịch 39 nạn nhân chết trong container . Do vậy, việc có nạn nhân là người Việt Nam trong số các nạn nhân hay không cũng phải đợi nước sở tại họ điều tra cụ thể để có thông tin chính xác từ việc xác định danh tính các nạn nhân.

“Hiện theo tôi biết, người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đang rất nóng về vụ việc trên khi có nhiều gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trùng với thời điểm xảy ra vụ việc tại Anh. Tuy nhiên đến nay, phía Anh chưa công bố chính thức danh tính các nạn nhân và vẫn phải chờ cơ quan chức năng, họ điều tra xác minh, nhận dạng và công bố kết quả, giờ chưa ai có thể nói danh tính các nạn nhân đó là của ai, nạn nhân ở Nghệ An hay Hà Tĩnh. Do vậy, gia đình các nạn nhân cũng nên bình tĩnh, chờ đợi và hy vọng”, Đại biểu Hòa cho biết.

Đồng quan điểm với đại biểu Phạm Văn Hòa, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy khi trao đổi với PV Kiến Thức cho rằng, trước hết chúng ta phải tin tưởng vào phía Anh bởi họ có kinh nghiệm và đầy đủ về phương tiện, kỹ thuật, công nghệ để có thể điều tra xác minh danh tính, quốc tịch các nạn nhân. Dù biết rằng, việc phía Anh họ thông báo về Việt Nam thì không phải vu vơ, có căn cứ của họ. Tuy nhiên, hiện Việt Nam cũng hết sức thận trọng bởi chúng ta có kinh nghiệm về mặt ngoại giao, chính trị và kinh nghiệm xử lý vấn đề nội bộ trong nước.

“Có thể trong vụ việc này, có nạn nhân là người Việt Nam. Tuy nhiên, thời điểm này, như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nói rằng, đây là vấn đề khoa học, cần phải thực hiện cẩn trọng, theo đúng quy định. Để xác định danh tính nạn nhân cần nhiều thời gian để thực hiện kiểm tra đối chiếu yếu tố sinh trắc học, kiểm tra bằng AND”, chuyên gia Lê Thị Túy nói.

Chuyên gia Lê Thị Túy cho rằng, hiện nhiều thông tin về những người Việt mất liên lạc mà gia đình họ đã trình báo cũng phải được xem xét cẩn thận.

“Qua những diễn biến vụ việc trên, có thể thấy, khi các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn bán người hoặc đưa người đi “chui” không bao giờ họ để giấy tờ cá nhân của các nạn nhân trong người, thậm chí, ngay cả thông tin một một cô gái được cho là nạn nhân của Việt Nam dùng điện thoại nhắn tin về cũng không thể tin được. Bởi các đối tượng đã hoạt động như thế không ai cho các nạn nhân mang điện thoại đi cùng, mà nếu có mang cũng không thể lấy đâu ra sóng, ra mạng, đến người còn không thở được. Nên chúng ta phải loại trừ những bằng chứng như thế.”, chuyên gia Lê Thị Túy nêu ý kiến.

Do vậy, theo chuyên gia Lê Thị Túy, tất cả bây giờ vẫn chỉ là tin đồn và sự nghi ngờ.

“Biết đâu trong số những nạn nhân mất tích họ không phải là nạn nhân vụ việc trên nhưng gia đình lại nghĩ họ đã chết. Bởi thời điểm này chưa ai xác nhận nạn nhân là ai đến từ đâu nên các gia đình có người mất tích cũng phải nên bình tĩnh để đợi chờ thông tin kết luận từ cơ quan chức năng”, bà Lê Thị Túy nói.