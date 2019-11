39 người chết trong container: Đàm phán đưa thi thể nạn nhân về nước, nhận ở sân bay Nội Bài

(Kiến Thức) -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay nhiều khả năng chiều nay hoặc chậm nhất ngày mai sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho hay, sẽ nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng.

Thông tin mới nhất vụ 39 người chết trong container tại Anh, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, hiện Việt Nam vẫn đang phối hợp với Anh để đối chiếu danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Essex, ngoại đô London nước Anh.



Đại tướng Tô Lâm cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định thời điểm cụ thể có thể công bố danh tính các nạn nhân.

“Đây là vụ án của nước Anh, các cơ quan luật pháp của Anh chủ trì, còn chúng ta chỉ phối hợp. Ngoài ra, vụ việc này còn phụ thuộc vào những nội dung hợp tác giữa 2 nước”, Bộ trưởng Bộ Công an nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay nhiều khả năng chiều nay hoặc chậm nhất ngày mai sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh. Ông thông tin thêm, hiện hai bên cũng đang đàm phán về phương án đưa thi hài các nạn nhân về nước.

Chiếc xe container nơi xảy ra vụ việc tại Anh.

Sáng cùng ngày tại Nghệ An, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ của tỉnh, Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khi có thông báo chính thức về danh tính các nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng.

Đại tá Lê Xuân Hoài cho biết, thêm , những ngày qua thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo các vụ việc liên quan. Công an tỉnh Nghệ An đã lấy các mẫu ADN từ thân nhân các nạn nhân để sớm xác định danh tính.

Đại tá Hoài cho biết, hiện Nghệ An có 21 trường hợp gia đình thông báo họ mất liên lạc sau vụ việc xảy ra tại Anh, cụ thể, ở huyện Diễn Châu có 7 người, Yên Thành 7 người, TP Vinh 3 người, Nghi Lộc 2 người và Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 1 người.

Ngày 5/11, Bộ Nội vụ Anh cho biết thân nhân các nạn nhân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí khi xin thị thực (visa) nếu muốn sang nước này.

"Trước những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam", Bộ Nội vụ Anh cho hay.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An cho biết, về việc một số người thân ở Nghệ An muốn sang Anh nhận diện thi thể là nguyện vọng chính đáng.

“Nếu người thân muốn sang Anh, các ban ngành của tỉnh Nghệ An cũng như Trung ương sẽ hộ trợ làm visa, hỗ trợ các thủ tục.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đến nay, có 35 trường hợp thông báo có dấu hiệu liên quan vụ 39 người tử vong.

“Theo thông tin, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có 35 trường hợp gia đình xác nhận thông tin có dấu hiệu liên quan đến 39 người. Việc xác định danh tính phải theo quy định của Anh quốc. Sau khi xác định danh tính theo quy định của pháp luật, phong tục tập quán nước sở tại, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp với các địa phương thông báo cho gia đình các kết quả xác định danh tính…”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Mới đây, trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, ngày 2/11 Bộ Công an Việt Nam đã sang Anh và mang toàn bộ tài liệu trên, rà soát đối chiếu. Phía Anh cũng độc lập điều tra với đoàn Việt Nam.

Chiều 4/11, đoàn Việt Nam đã xuống hiện trường và có kết quả ban đầu, xác định bao nhiêu nạn nhân. Khi có kết quả giám định chính xác sẽ có thông cáo báo chí, thông báo cho gia đình nạn nhân, sớm đưa nạn nhân về nước.

"Bước đầu chắc chắn có nạn nhân Việt Nam, phía Anh yêu cầu xác nhận danh tính mỗi ngày chỉ 10 người. Phía Việt Nam kiến nghị Bộ Nội vụ Anh đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Anh", tướng Lương Tam Quang nói.