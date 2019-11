39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh: CA thông tin về nạn nhân ở Hải Dương

(Kiến Thức) - Toàn bộ quá trình nạn nhân ở Hải Dương trong vụ 39 người thiệt mạng tại Anh xuất cảnh và di chuyển qua nhiều quốc gia do H. chủ động thực hiện, không trao đổi, bàn bạc với gia đình, sau khi tới nơi mới cho gia đình biết.

Liên quan vụ việc 39 người thiệt mạng trong container tại Anh, Công an tỉnh Hải Dương vừa thông tin về một nạn nhân người Hải Dương trong vụ việc trên.



Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin một nạn nhân ở Hải Dương, Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Công an TP Hải Dương tiến hành xác minh công dân Việt Nam là T.N.H (SN 2001, trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) được xác định là một trong 39 người chết trong container tại Anh.

Quá trình làm việc với bố anh H. cho thấy, H. xuất cảnh sang Nga vào khoảng tháng 5/2018, sau đó tiếp tục sang Hà Lan. Tháng 5/2019, H. ở Bỉ có liên lạc với gia đình và có trao đổi cố gắng tìm cách sang Anh. Lần cuối H. liên lạc với gia đình là lúc 06h30' ngày 22/10/2019 (giờ Việt Nam).

Cảnh sát khám nghiệm xe tải chứa 39 thi thể. Ảnh: Getty.

Sau đó gia đình không liên lạc được với H. Toàn bộ quá trình H. xuất cảnh và di chuyển qua nhiều quốc gia do H. chủ động thực hiện, không trao đổi, bàn bạc với gia đình, sau khi tới nơi mới cho gia đình biết.

Ngày 4/11/2019, Cảnh sát Anh đã gọi điện cho bố nạn nhân (thông qua phiên dịch) để xác minh thông tin. Công an Thành phố Hải Dương hiện đang tiếp tục phối hợp xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 8/11, Cổng thông tin Bộ Công an đã công bố danh tính các nạn nhân trong vụ 39 thi thể được phát hiện trong chiếc container tại hạt Essex (Vương quốc Anh) hôm 23/10. Theo đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã liên hệ với từng gia đình nạn nhân để thông báo một số thông tin liên quan đối với những nạn nhân này. Các nạn nhân gồm 31 nam giới và 8 phụ nữ, người lớn nhất 44 tuổi, có 2 nạn nhân mới 15 tuổi.

Liên quan đến vụ việc 39 người Việt chết trong container ở Anh, hiện nay các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân v à đang phối hợp để đưa thi thể các nạn nhân về nước sớm nhất có thể.