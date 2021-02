Chờ đối tượng truy nã về nhà ăn Tết, công an mật phục bắt giữ

Sau một năm truy bắt bất thành, cơ quan công an đã đợi cơ hội mật phục vây bắt đối tượng bị truy nã khi trên đường trở về nhà ăn Tết.

Sáng 13/2, Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Bàn Tòn Lai (SN 1988, trú tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên). Lai là đối tượng bị truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo đó, Bàn Tòn Lai bị cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên khởi tố về tội đánh bạc trong vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra ngày 10/4/2020 tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Vụ án này có tổng số 27 bị can, các bị can đã có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Cuối tháng 4/2020 Bàn Tòn Lai trốn khỏi địa phương và bị cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên ra quyết định truy nã.

Đối tượng Lai tại cơ quan điều tra

Sau khi Lai bỏ trốn, bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Văn Yên nhận định, đối tượng đang lẩn trốn tại một lán trên núi cách nhà bố đẻ của đối tượng khoảng 6 km đường rừng, lối đi lên lán là con đường độc đạo, chỉ có thể đi bộ và có độ dốc rất cao.

Đã rất nhiều lần, lực lượng công an vượt 6 km đường rừng trơn trượt, tổ chức lực lượng mai phục tại lán truy bắt đối tượng, kể cả vào lúc 2, 3 giờ sáng trong thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, nhưng do là đường độc đạo, đối tượng lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng nên Công an huyện Văn Yên chưa bắt được Lai.

Cơ quan công an nhận định trong dịp Tết, đối tượng sẽ bất chợt có thời điểm về nhà ăn Tết nên vào chiều ngày 12/2/202, Công an huyện Văn Yên đã bắt giữ được đối tượng Bàn Tòn Lai sau gần 1 năm lẩn trốn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng