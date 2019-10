3 người chết trên xe Mercedes ở Tiền Giang: Người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7

(Kiến Thức) - Theo giám định của cơ quan chức năng, có 3 người tử vong trên chiếc xe Mercedes do ngạt khí, trong đó có một phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7.

Thông tin về vụ việc người dân phát hiện chiếc ô tô Mercedes được tìm thấy dưới kênh nước ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bên trong có 3 người đã tử vong ngày 2/10 đã khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng.

Qua khám nghiệm bước đầu, lực lượng chức năng xác định, cửa xe vẫn đóng. Do nước sâu nên lực lượng chức năng không thể phá cửa để kiểm tra bên trong.

Đến khoảng 13h, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe bị nạn. Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Ôtô Mercedes bị biến dạng. Ảnh: Vietnamnet.

Cơ quan điều tra xác định 3 người trên chiếc xe tử vong do ngạt nước. Các nạn nhân gồm: vợ chồng Phan Phú Dân An (25 tuổi) và Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi) và em trai là Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi, cùng ngụ tại TP Mỹ Tho). Chị Trâm là vợ của nạn nhân Phan Phú Dân An.



Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Bình (56 tuổi, ngụ ấp Long Hoà A, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) sống bên cầu Long Hoà, gần nơi xảy ra vụ việc, kể: “Đêm trước, tôi nghe thấy âm thanh rất lớn gần con rạch Bà Ngọt nhưng không rõ là tiếng gì. Do trời tối và không nghe tiếng người nên tôi cũng không ra ngoài kiểm tra”.

Là một trong những người dân chứng kiến cảnh trục vớt chiếc Mercedes có 3 nạn nhân, ông Bình cho biết khi vớt lên, xe trong trạng thái chổng ngược. Sau đó, lực lượng chức năng phải dùng nước rửa sạch lớp bùn đất trên xe rồi mới mở cửa đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Người phụ nữ mang thai lớn, khoảng 7 tháng, được đưa ra khỏi xe đầu tiên, sau đó là 2 nam nạn nhân. Tất cả thi thể đều trong trạng thái xanh lét, không còn dấu hiệu sự sống.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không phát hiện dấu hiện ôtô Mercedes va chạm với phương tiện khác. Khu vực xảy ra sự cố vắng vẻ, ít người qua lại nên lúc xảy ra tai nạn không ai biết.

Khi lực lượng cảnh sát phát hiện, cửa ôtô vẫn đóng kín. Lực lượng cứu hộ chằng dây, kéo ôtô vào sát bờ, cẩu lên khỏi mặt nước. Phần đầu và sau chiếc Mercedes bị biến dạng, kính chắn phía trước bị vỡ.

Cảnh sát xác định vào khuya 30/9, anh An cùng vợ và em trai đi ôtô Mercedes đến quán karaoke ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho hát cùng bạn bè. Gần 2h hôm sau, 3 người ra về trước, sau đó, không liên lạc được.

Trao đổi với báo này, anh Phú, một trong những người bạn đi cùng gia đình anh An cho biết 2 anh em An đã uống bia, rượu trước khi về, tuy nhiên anh không nghĩ nguyên nhân tai nạn bởi lý do trên.

“2 anh em có uống nhưng không quá nhiều, hơn nữa cả 2 đều uống rất tốt. Vợ An cũng đang có bầu, cũng không lý gì nó lại phóng ẩu được, tôi nghĩ có thể xe đã mất thắng”, anh Phú chia sẻ.

Chiều 2/10, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Người nhà nạn nhân cho biết hiện gia đình đã tiếp nhận thi thể 3 nạn nhân và sẽ tiến hành khâm liệm trong tối nay tại nhà riêng.

Người mẹ đăng tin tìm con

Dòng trạng thái người mẹ đăng tin tìm con mình. Ảnh: Facebook.

Trước đó, trên trang cá nhân của tài khoản D.Q.N.T - mẹ của 3 nạn nhân trước đó cũng đăng tin tìm kiếm thông tin của 3 người con cùng chiếc ô tô hiệu Mercedes. Người phụ nữ này cũng để lại cả số điện thoại liên lạc của gia đình nếu ai đó có thông tin về các con.

"Cả nhà ơi! Ai thấy các con của tôi: 2 con trai, con dâu đang mang bầu 7,5 tháng và chiếc xe Mercedes biển số: 63a-111.. làm ơn gọi dùm 09899..... Xin chân thành cảm tạ".

Kèm theo dòng chia sẻ trên là hình ảnh của hai người con trai và con dâu cũng như hình chụp lại chiếc xe Mercedes mà cả 3 đã sử dụng để di chuyển trước đó.



Theo thông tin ban đầu được biết, ngày 1/10, ô tô nói trên rời khỏi một quán karaoke ở TP Mỹ Tho rồi mất dấu, gia đình liên lạc không được. Trên xe có 3 người gồm hai anh em trai và một phụ nữ mang thai hơn 7 tháng. Gia đình và người thân nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tuy nhiên, gần 1 ngày sau đó thì phát hiện thi thể của 3 nạn nhân bên trong chiếc xe ô tô nằm dưới vong kênh.