Hiện trường trục vớt xe Mercedes rơi xuống kênh bên trong có 3 thi thể

Theo thông tin ban đầu, sáng 2/10, người dân phát hiện chiếc xe Mercedes nằm lật ngửa dưới rạch Bà Ngọt (gần Quảng trường Trung tâm tỉnh, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Mỹ Tho, Công an tỉnh Tiền Giang đã được huy động đến hiện trường để trục vớt chiếc xe, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, cửa chiếc xe vẫn đóng. Công an xác định có 3 thi thể bên trong xe xe Mercedes rơi xuống kênh. Trong đó là 2 anh em ruột và vợ của người anh. Có khả năng, họ đi chơi đêm về và lọt xuống sông. Cơ quan công an đang tiến hành công tác khám nghiệm, đưa các thi thể về trung tâm pháp y phục vụ công tác điều tra. Trước đó, trên mạng xã có đăng tải thông tin về việc 3 người trong gia đình (2 nam, 1 nữ) ở TP. Mỹ Tho bị mất tích cùng chiếc xe Mercedes biển kiểm soát 63A 11169. Chiếc xe lao xuống kênh được phát hiện cũng thuộc hãng Mercedes.

