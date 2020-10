3 cán bộ Thanh Hóa cầm đầu đường dây làm giả văn bằng: Thủ đoạn tinh vi!

Ngày 31/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an TP Thanh Hóa vừa phá thành công chuyên án G820 bắt giữ 15 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức...



Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thị Liên,SN 1976, Đỗ Thị Giang, SN 1972 và Hoàng Thị Hường, SN 1976 đều là cán bộ trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra còn có các đối tượng Đặng Văn Sáng (SN 1994), Lưu Công Hòa (SN 1993), cùng ngụ TP Hà Nội; Đăng Duy Minh, Trần Xuân Triệu (SN 1994), Đặng Văn Giang (SN 1999), Đỗ Văn Phúc (SN 1998), Đặng Tiến Hoàng (SN 1997), Phạm Minh Tuấn, (SN 1993), Đỗ Ngọc Thanh (SN 1996), Nguyễn Văn Huyên (SN 1994), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998), Lý Kim Sơn (SN 1996), cùng ngụ quận 7, TP HCM.

Đại tá Khương Duy Oanh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (thứ 3 hàng đầu từ phải qua), trực tiếp chỉ đạo phá án.

Tài liệu điều tra cho thấy, thời gian qua xuất phát từ yêu cầu thực tế về các loại văn bằng chứng chỉ như ngoại ngữ, tin học, giấy phép lái xe, các loại bằng đại học, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ...một số đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ để bán kiếm lời. Công an TP Thanh Hóa đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 29/10/2020, Ban chuyên án đã huy động 50 CBCS thuộc các đội nghiệp vụ Công an TP.Thanh Hóa đồng loạt khám xét 8 điểm tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh thu giữ toàn bộ thiết bị máy móc, công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội gồm: 7 bộ máy vi tính, 1 ipad, 2 máy in thẻ nhựa, 1 máy ép plastic, 25 thẻ ngân hàng cùng nhiều tài liệu văn bằng, chứng chỉ, học bạ, giấy phép lái xe và các loại phôi, mực in, con dấu giả...

Trong đường dây này, ba đối tượng Lê Thị Liên, Đỗ Thị Giang và Hoàng Thị Hường, cán bộ trung tâm tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa lấy danh nghĩa các trường đại học uy tín trong nước được đào tạo cấp các loại văn bằng, chứng chỉ đã câu kết xây dựng hệ thống cộng tác viên tại các huyện trên địa bàn tỉnh mở các lớp chứng chỉ tiếng anh các bậc B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh và tổ chức các lớp thi chứng chỉ cho học viên có nhu cầu.

Các đối tượng Đặng Duy Minh, Nguyễn Ngọc Huyên và Đặng Văn Sáng cùng các tang vật vụ án.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 6/2020, các đối tượng đã tổ chức 4 lớp với gần 600 học viên. Trong đó, mỗi hồ sơ học viên các đối tượng thu từ 3,5 đến 7 triệu đồng.

Sau đó các đối tượng vẫn tổ chức ôn, thi để che giấu hành vi phạm tội của mình và móc nối với các đối tượng ở Hà Nội để làm và cấp chứng chỉ tiếng anh giả cho các học viên.

Qua điều tra, xác minh Công an TP Thanh Hóa xác định nhóm đối tượng tại Hà Nội mà Lê Thị Liên móc nối làm chứng chỉ ngoại ngữ giả là Đặng Văn Sáng, sinh năm 1994, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau khi nhận làm các chứng chỉ giả từ Liên, Đặng Văn Sáng móc nối và chuyển tiền, thông tin khách hàng cho Đặng Duy Minh, sinh năm 1994, ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Tại TP.Hồ Chí Minh, Đặng Duy Minh thành lập nhóm với nhiều đối tượng hoạt động làm văn bằng, giấy tờ, chứng chỉ giả.

15 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án

Trong nhóm đối tượng này, Đặng Duy Minh phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Ngọc Huyên và các thành viên trong nhóm lập các trang Facebook, Zalo ảo để chạy quảng cáo, nhận các đơn hàng và trực tiếp in ấn văn bằng, chứng chỉ giả.

Để đối phó với sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để giao dịch, các thông tin cá nhân, số điện thoại, Facebook, Zalo giả...

Công an TP Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh giác với thủ đoạn dùng vàng giả để cầm cố