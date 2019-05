2 thi thể vùi trong bê tông: Xử lý công an khu vực

Cơ quan CSĐT Bình Dương đang làm rõ việc nhóm bị can vụ 2 thi thể vùi trong khối bê tông theo tôn giáo nào để có hướng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo trong hoạt động quản lý.

Chân dung nhóm đối tượng gồm: Hà, Thảo, Huyên và Hoa Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng ký quyết định chỉ đạo xử lý đối với cán bộ công an khu vực vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý hộ khẩu ở vụ án 2 thi thể vùi trong khối bê tông.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho hay, đến nay, Cơ quan CSĐT vẫn đang điều tra,làm rõ xem nhóm đối tượng này có theo một trường phái nào cụ thể không để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, Bộ Công an để kiến nghị với Chính phủ chỉ đạo trong việc quản lý đối với hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

“Sau vụ án mạng, tôi có kiến nghị với chính quyền địa phương về công tác quản lý người, quản lý hộ khẩu ở địa bàn cơ sở hết sức lỏng lẻo, trong đó có trách nhiệm của công an. Nhóm đối tượng đến thuê nhà mấy địa điểm, rồi né tránh tiếp xúc, phủ bạt lên nhà, mặc quần áo theo kiểu tu luyện như thế nhưng chúng ta không yêu cầu kiểm tra, để xem họ hoạt động như thế nào. Công an xã phải đến khai báo tạm trú nhưng lại không làm tốt điều đó. Vì thế, khi xảy ra vụ án không xác định được ai đang ở trong nhà nên rất khó khăn trong quá trình điều tra”, Đại tá Quyên nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng cho hay, nhờ các tài liệu thu thập được ở hiện trường vụ án thi thể vùi trong khối bê tông, chủ nhà cho thuê và ở Nha Trang (Khánh Hòa) thì Cơ quan CSĐT mới lần ra được manh mối các đối tượng. Qua vụ việc, cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, khai báo tạm trú để không xảy ra chuyện người ở, người đi cơ quan chức năng không biết. Đại tá Quyên cho biết thêm: “Tôi đã ký quyết định chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở trong việc quản lý hộ khẩu. Chính vì sự lỏng lẻo trong công tác quản lý hộ khẩu đã gây khó khăn khi xảy ra vụ việc”.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin, quá trình điều tra đã xác định cả hai nạn nhân của vụ xác người vùi trong bê tông đều bị giết trước khi phi tang. Cụ thể, đối với nạn nhân Linh, người trước đó đối tượng khai nhảy lầu chết nay được xác định anh Linh nhảy lầu nhưng chưa tử vong. Nạn nhân Thành chính là người đã đánh vào vùng ngực nạn nhân Linh trước khi anh này tử vong sau đó cả nhóm phi tang.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nhóm đối tượng bị bắt cho đến nay dù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Huyên và Hà không chịu ăn mà chỉ nhắm mắt ngồi thiền kể cả khi công an đang lấy lời khai. Hiện, 4 bị can đang bị tạm giữ 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.