2 thi thể vùi trong bê tông: Hé lộ căn villa nạn nhân nhảy lầu

Sáng nay 22/5, liên quan đến vụ án 2 thi thể vùi trong bê tông ở Bình Dương, cơ quan công an đã xác minh tình tiết nạn nhân Trần Đức Linh nhảy lầu ở một căn biệt thự tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, căn villa biệt lập này có thể lưu trú được 8 người, thuộc địa bàn xã Bình Châu, huyện Xuyên mộc.

Căn biệt thự nơi nạn nhân Linh nhảy lầu.

Theo như biên bản làm việc, đại diện khu resort này xác nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng. Sau đó, nhóm đối tượng đã đến lưu trú bằng tên đăng ký của Lê Ngọc Phương Thảo (quê Tiền Giang). Chiếc xe của Hà và đồng bọn di chuyển được xác nhận BKS là 51A - 718.30.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cũng cho biết thêm, nhóm khách không sử dụng dịch vụ dọn phòng, chỉ cho phép thay ga giường (để bên ngòai).

Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu nhóm đối tượng trong vụ án.

Một điều đang lưu ý khác, Phạm Thị Thiên Hà khai ông Linh chết vì nhảy lầu. Tuy nhiên theo giám định pháp y của cơ quan công an, người đàn ông này có nhiều vết bầm trên cổ. Rất khó để có khác vết đó trên xác một người tự tử bằng cách nhảy lầu.

Theo lời khai nhận của cả 4 đối tượng vụ 2 thi thể vùi trong khối bê tông , nạn nhân Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An) do không thể chịu nổi sự khắc nghiệt của việc "tu" nên đã nhảy lầu bỏ trốn bất thành, không phải tự tử. Nguyên nhân do cả nhóm đã phải nhịn ăn uống trong vòng 10 ngày cùng quy định sinh hoạt rất khắc nghiệt do Hà đặt ra.

Căn nhà thuê ở Bình Dương - nơi nhóm của Hà phi tang thi thể ông Linh.

Phát hiện ra ông Linh bị thương, nhóm của Hà không hề đưa ông Linh đến bệnh viện chữa trị mà đem lên phòng, khiến người đàn ông tử vong sau đó. Khi phát hiện ông Linh đã chết, Hà và đồng bọn bật điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất để bảo quản tử thi nhưng xác ông Linh vẫn bốc mùi. Để tránh bị dòm ngó, nhóm đã đem xác ông Linh về căn nhà thuê số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để phi tang thi thể.