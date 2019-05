Chó nghiệp vụ chỉ nơi giấu ma tuý, thuốc nổ TNT trong chớp nhoáng

Chó nghiệp vụ phát hiện ma túy, thuốc nổ sau 3 giây Tranh tài tại Hội thi chó nghiệp đang diễn ra tại Hà Nội, cảnh khuyển của các đơn vị công an sẽ sục sạo tìm ma túy, thuốc nổ tại các vị trí cất giấu. Ngày 21/5, hàng chục chú chó nghiệp vụ bước vào phần thi tìm kiếm ma túy, thuốc nổ và giám biệt hơi người. Đây là 2 nội dung của vòng sơ khảo khu vực phía bắc thuộc Hội thi chó nghiệp vụ công an nhân dân lần thứ IV đang diễn ra tại Hà Nội. Vòng sơ khảo thu hút 280 "thí sinh" từ 48 đơn vị tham gia, gồm trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh CSCĐ và các trại giam, đơn vị thuộc công an các tỉnh, thành phố... Trong phần thi tìm kiếm thuốc nổ TNT trên ôtô, chó nghiệp vụ chỉ mất vài giây để tìm ra vị trí chính xác. Mỗi khi tìm thấy thuốc nổ, chó lại ngồi xuống để báo hiệu. Do một số loại thuốc nổ được kích hoạt bằng âm thanh nên chó sẽ không sủa khi phát hiện mục tiêu. Chó nghiệp vụ còn được thử thách bằng việc tìm thuốc nổ trên các bãi đất. Đây là nhiệm vụ lực lượng cảnh vệ vẫn thực hiện trước các cuộc đón tiếp nguyên thủ. Trong bài thi tìm kiếm ma túy, mỗi chó nghiệp vụ chỉ mất vài giây là có thể xác định chính xác vali có chất cấm. Khi phát hiện ma túy, chó nghiệp vụ sẽ sủa liên tục hoặc cào bới để báo hiệu. Sau đó, chiếc vali sẽ được mở để kiểm tra. Dù chỉ là một lượng nhỏ ma túy được bọc bởi nhiều lớp giấy và nylon cũng không thể qua mắt được cảnh khuyển. Giám biệt hơi người là bài thi khó nhất. Sau khi ngửi một chiếc khăn, chó nghiệp vụ phải tìm ra chiếc khăn trong bình thủy tinh có mùi hơi người tương tự. Để làm được điều này, cảnh khuyển phải tham gia một khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng để gây dựng phản xạ có điều kiện. Ban đầu, chó sẽ tập ngửi mùi của chủ rồi chuyển sang mùi của người khác. Ở bài thi này, chỉ vài chú chó nghiệp vụ giám biệt thành công. Bên cạnh Béc giê Đức, giống Béc giê Bỉ (Malinois) ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Giống chó này có thần kinh nhanh nhẹn, sức bật tốt, phù hợp với các yêu cầu tìm kiếm thuốc nổ, ma túy. Giống chó Cocker Tây Ban Nha cũng được đưa vào sử dụng ở nhiều đơn vị. Chúng có khứu giác thuộc loại tốt nhất và ngoại hình thân thiện nên phù hợp với nhiệm vụ tìm kiếm thuốc nổ trong các sự kiện đón tiếp nguyên thủ. Mỗi chú chó nghiệp vụ tham gia hội thi đều được người phụ trách huấn luyện các kỹ năng và làm việc từ bé. Đối với những chiến sĩ huấn luyện cảnh khuyển, họ rất chăm chút, yêu thương những "đồng đội" đặc biệt này.

