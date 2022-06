2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình ở Điện Biên: Cái giá phải trả?

Liên quan tới vụ 2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình ở Điện Biên, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống".

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận vào tháng 1/2021 bị Lường Thị Thanh Lường Thị Thanh (47 tuổi, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ - vợ của người tình) đánh ghen tại nhà nghỉ. Sau đó, Thanh tung clip đánh ghen lên Facebook và vụ việc đã được Công an xử lý theo quy định.

Lò Thị Hồng và Lò Thị Dương.

Do thù tức việc bị Lường Thị Thanh đánh ghen và tung clip lên mạng xã hội nên đã nung nấu ý định trả thù. Dương gọi con gái là Lò Thị Hồng (21 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Tây Bắc) học tại Sơn La về giúp mình thực hiện ý định định trả thù. Dương đi mua ma túy và lấy sim rác để Hồng gọi điện đặt gà của chị Thanh. Sau đó, Hồng chỉ dẫn chị Thanh ship gà đến nơi vắng vẻ, rồi tìm sơ hở để bỏ ma tuý vào người chị Thanh, sau đó báo tin cho cơ quan Công an để bắt Thanh đi tù.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy số lượng ma túy thu giữ trên người người phụ nữ này không phải là của họ mà là của người khác, bởi vậy cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người đã đưa ma túy vào đó là có căn cứ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

"Ngoài ra, hành vi gái ma túy vào người khác để vu khống cho người khác phạm tội là hành vi vi phạm pháp luật. Đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy này còn bị xử lý về tội vu khống theo quy định tại điều 156 bộ luật hình sự. Với hành vi vu khống vì động cơ đê hèn thì hai người phụ nữ này phải đối mặt với hình phạt có thể tới 7 năm tù. Ngoài ra hai người này còn phải bị xử lý hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 249 bộ luật hình sự,

Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thì hai người phụ nữ này phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ một năm đến năm năm. Trường hợp hành vi được xác định là phạm tội có tổ chức hoặc số lượng ma túy có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam thì hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm", luật sư Cường phân tích.

Luật sư Cường nhấn mạnh, đây là vụ án rất nghiêm trọng, thể hiện động cơ đê hèn, gây lo lắng hoang mang trong dư luận. Bởi vậy cơ quan điều tra cần sớm xác minh làm rõ sự việc, đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Qua vụ việc này sẽ là bài học cho những đối tượng vì nhỏ nhen, ích kỷ mà hại người.

Hiện, vụ 2 mẹ con gài ma túy vào vợ người tình ở Điện Biên để trả thù đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.