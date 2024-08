135 trí thức được tôn vinh có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực KH&CN

Sáng 23/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức họp báo thông tin về Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2024.

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh cho biết, t hực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ năm 2015 đến nay, VUSTA đã 4 lần tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu nhằm ghi nhận, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc, có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Hoạt động tôn vinh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, dành thời gian tham dự, tin tưởng và giao trách nhiệm cho đội ngũ trí thức nước nhà trong công cuộc phổ biến kiến thức khoa học cho người dân, tư vấn phản biện chủ trương, chính sách nhằm kiến thiết đất nước.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh thông tin báo chí về Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu 2024.

Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh: Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và sự phát triển của VUSTA nói riêng. Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN và những đóng góp to lớn của hệ thống VUSTA đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Số trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh qua 4 lần là 452 người, trong đó: Năm 2015 có 116 trí thức; năm 2017 có 118 trí thức; năm 2019 có 112 trí thức; năm 2022 có 106 trí thức. Năm 2024 sẽ có 135 trí thức được tôn vinh.

Cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Được biết, 135 trí thức tiêu biểu năm 2024 đã được Hội đồng Xét chọn của VUSTA lựa chọn kỹ lưỡng. Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương, và các tổ chức trong hệ thống VUSTA từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống VUSTA giới thiệu.

Trong số 135 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có 51 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 54 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 28 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 2 trí thức do Cơ quan Trung ương VUSTA đề cử.

Cũng trong số 135 trí thức này có 112 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên, 15 người có học vị thạc sĩ, 8 người có học vị cử nhân và tương đương. Ngoài ra, trong số 135 trí thức có 3 Anh hùng Lao động và 14 nữ, 121 nam.

Lãnh đạo VUSTA thông tin các nội dung liên quan đến Lễ tôn vinh mà báo chí quan tâm.

Những trí thức cao tuổi nhất là GS.TS Trịnh Văn Tự, sinh năm 1929 (95 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUSTA; GS.TS. Đặng Hữu, sinh năm 1930 (94 tuổi), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Trí thức trẻ tuổi có ThS.BSCK II. Đoàn Tiến Dương (sinh năm 1984 tuổi), Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; KS. Nguyễn Xuân Thủy (sinh năm 1984), Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế và phát triển công nghệ xây dựng Span; TS Nguyễn Văn Huống, (sinh năm 1985), Phó Trưởng phòng Công nghệ môi trường, Viện Công nghệ mới, Bộ Quốc phòng.

Các trí thức KH&CN tiêu biểu được lựa chọn đều có nhiều thành tích, công lao đóng góp xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và công tác vận động trí thức.

Lễ tôn vinh 135 trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2024 của VUSTA sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 28/8/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 93 Hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều tổ chức KH&CN trực thuộc VUSTA.