Ngày 11/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tổ chức lễ truy điệu cho chiến sĩ Trần Ngọc Sơn (SN 1977, cán bộ Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh) mới gặp nạn, hi sinh.

Trước đó, vụ 1 trung tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ trên sông xảy ra vào khoảng 23h ngày 4/1, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh gồm: Thiếu tá Đinh Xuân Tuấn (SN 1985, tổ trưởng, kiêm lái xuồng; Trung tá Trần Ngọc Sơn (SN 1977, tổ viên); Trung úy Phan Khắc Lành (SN 1982, tổ viên), sử dụng xuồng tuần tra số hiệu CA99 - 0019 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy tại ngã ba sông (điểm giao giữa sông Đuống và sông Thái Bình) thuộc địa phận xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Ảnh minh họa. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, xuồng tuần tra bất ngờ bị tàu đi theo hướng Phả Lại - Hải Dương va chạm làm xuồng bị lật úp. 2 chiến sĩ Đinh Xuân Tuấn và Phan Khắc Lành đã nhảy khỏi xuồng và bơi vào bờ; riêng anh Trần Ngọc Sơn, thành viên tổ tuần tra bị mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 15h30, ngày 9/1, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trung tá Trần Ngọc Sơn tại Km 96 trên tuyến sông Thái Bình, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 200m. Ngày 10 và 11/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu và an táng trung tá Trần Ngọc Sơn theo quy định của lực lượng Công an nhân dân và phong tục địa phương nơi cư trú. Hiện vụ 1 trung tá CSGT hi sinh khi làm nhiệm vụ trên sôn g đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.