2 chiến sĩ CA hi sinh ở Đà Nẵng: Bắt 8 đối tượng liên quan

(Kiến Thức) - Sáng 3/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, 8 đối tượng vừa bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ đua xe, cướp tài sản khiến 2 cảnh sát hi sinh.

Theo Zing, ngày 3/4, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biêt đã tạm giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ đua xe trái phép, cướp tài sản khiến 2 chiến sĩ công an hi sinh. Tất cả đều trú tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo thượng tá Mẫn, sa khi xảy ra vụ việc, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng chốt chặn tại tất cả các ngả đường mà nhóm đối tượng trên có khả năng đi qua.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ. Công an cũng trích xuất hình ảnh các camera công cộng để theo dõi những kẻ tình nghi. Ngay trong đêm, 8 thanh niên đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 2/4, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm thanh niên đua xe và cướp giật trên đường, ngay sau đó Công an TP chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy quét.

Lúc này, Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và Trung sĩ Võ Thanh Toàn (SN 1997) thuộc đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã dùng xe đặc chủng ứng trực, đuổi theo các đối tượng cướp giật.

Công an đến hiện trường xử lý vụ việc. Ảnh: Zing. 2 cảnh sát hi sinh tại chỗ . Một người dân cũng bị thương nặng. Đến đoạn đường Lê Đức Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bất ngờ xảy ra va chạm khiến xe mô tô của Đại uý Tuấn và Trung sĩ Toàn ngã xuống đường. Do vế thương quá nặng, cả. Một người dân cũng bị thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.