Xã Bảo Lâm 2: Chỉ định thầu dự án chiếu sáng 1,7 tỷ đồng cho Phú Hoàng Nam

Trong chương trình mục tiêu nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa phương, công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2", tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025-2026 vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình phê duyệt và thông tin năng lực của đơn vị thi công được thể hiện qua các văn bản quyết định và dữ liệu đấu thầu công khai.
Thông tin chi tiết về gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm
Theo hồ sơ trích xuất, ngày 20/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ban hành Quyết định số 18/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình nêu trên. Trong đó, Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng có giá trị dự toán được duyệt là 1.755.348.200 đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là "Chỉ định thầu rút gọn", thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là tháng 03/2026.
Ngày 27/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ban hành Quyết định số 24/QĐ-VP, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Gói thầu số 1. Đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.752.177.429 đồng. Hợp đồng được ký kết theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện là 120 ngày.
Dựa trên các số liệu từ Quyết định số 18 và Quyết định số 24, mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 3.170.771 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức 0,18%.
Theo quy định sắp xếp đơn vị hành chính mới áp dụng từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp gồm cấp Tỉnh và cấp Xã (bỏ chính quyền cấp huyện). Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án tại xã Bảo Lâm 2 thể hiện sự phân cấp và giao quyền trực tiếp cho chính quyền cơ sở trong việc sử dụng ngân sách đầu tư công.
Lịch sử năng lực của nhà thầu thi công
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam có mã số thuế 5801400520, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Thôn 2 Lộc Thắng (Tổ 5), xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 13/03/2019 và được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 13/06/2019, hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.
Theo dữ liệu thống kê từ hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam đã tham gia tổng cộng 54 gói thầu. Cụ thể, kết quả ghi nhận doanh nghiệp này trúng thầu 35 gói, trượt 17 gói, có 2 gói thầu chưa có kết quả.
Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu
Đánh giá cơ sở pháp lý của quá trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) thông tin: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hạn mức và quy trình áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Hình thức này được phép áp dụng đối với các gói thầu nằm trong hạn mức quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, triển khai nhanh các công trình quy mô nhỏ hoặc có tính cấp bách ở địa phương”.
Về công tác quản lý hợp đồng sau đấu thầu, Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành cũng quy định việc khuyến khích áp dụng hợp đồng điện tử đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc này nhằm lưu trữ dữ liệu đồng bộ, công khai và hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát thực thi ngân sách.
Mục tiêu xuyên suốt của hệ thống pháp luật về đấu thầu là hướng đến sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc minh bạch hóa các số liệu dự toán, giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm cũng như năng lực của nhà thầu nhằm thực hiện chức năng phổ biến kiến thức pháp luật của Báo Tri thức và Cuộc sống.
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HẠN MỨC CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
Để đảm bảo các mục tiêu Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt là đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp xã, pháp luật quy định rất khắt khe về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu. Báo Tri Thức và Cuộc Sống trích dẫn các quy định cụ thể như sau:
1. Về hạn mức và điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu: Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) và được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP:
- Hạn mức chỉ định thầu (kể cả quy trình rút gọn) đối với gói thầu thi công xây lắp thông thường không quá 1 tỷ đồng.
- Đối với các gói thầu xây lắp có giá trị lớn hơn hạn mức này (như gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng), việc áp dụng chỉ định thầu chỉ được phép thực hiện nếu gói thầu đó thuộc các trường hợp đặc thù, cấp bách (như khắc phục ngay hậu quả do thiên tai, dịch bệnh; công trình bí mật nhà nước; hoặc các trường hợp cấp thiết khác được quy định cụ thể tại Luật và Nghị định).
- Chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về quyết định chỉ định thầu, đồng thời phải đánh giá kỹ lưỡng năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được đề nghị chỉ định để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.
2. Về tính minh bạch và áp dụng hợp đồng điện tử: Nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và lưu vết hồ sơ công khai, Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực từ năm 2025) đã có những quy định nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu:
- Văn bản khuyến khích việc áp dụng hợp đồng điện tử đối với các gói thầu áp dụng hình thức đặt hàng, chỉ định thầu, đàm phán giá, hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt...
- Việc công khai hóa thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu, minh bạch lịch sử đấu thầu và các điều khoản hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan chức năng, báo chí và người dân giám sát hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công, ngăn chặn nguy cơ lãng phí, thất thoát.