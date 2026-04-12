Xã Bảo Lâm 2: Chỉ định thầu dự án chiếu sáng 1,7 tỷ đồng cho Phú Hoàng Nam

Gói thầu chiếu sáng tại xã Bảo Lâm 2 (tỉnh Lâm Đồng) được giao cho Công ty Phú Hoàng Nam qua chỉ định thầu, nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ đạt mức 0,18%.

Trong chương trình mục tiêu nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa phương, công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2", tỉnh Lâm Đồng sử dụng nguồn vốn ngân sách xã năm 2025-2026 vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Quá trình phê duyệt và thông tin năng lực của đơn vị thi công được thể hiện qua các văn bản quyết định và dữ liệu đấu thầu công khai.

Thông tin chi tiết về gói thầu và tỷ lệ tiết kiệm

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 20/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ban hành Quyết định số 18/QĐ-VP phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho công trình nêu trên. Trong đó, Gói thầu số 1: Chi phí xây dựng có giá trị dự toán được duyệt là 1.755.348.200 đồng. Phương thức lựa chọn nhà thầu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là "Chỉ định thầu rút gọn", thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là tháng 03/2026.

Ngày 27/03/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 ban hành Quyết định số 24/QĐ-VP, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Gói thầu số 1. Đơn vị trúng thầu là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.752.177.429 đồng. Hợp đồng được ký kết theo hình thức trọn gói với thời gian thực hiện là 120 ngày.

Quyết định số 24/QĐ-VP, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Gói thầu số 1 công trình "Nâng cấp, sửa chữa, đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính trên địa bàn xã Bảo Lâm 2". (Nguồn: MSC)

Dựa trên các số liệu từ Quyết định số 18 và Quyết định số 24, mức chênh lệch giữa giá gói thầu và giá trúng thầu là 3.170.771 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt mức 0,18%.

Theo quy định sắp xếp đơn vị hành chính mới áp dụng từ ngày 01/7/2025, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp gồm cấp Tỉnh và cấp Xã (bỏ chính quyền cấp huyện). Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án tại xã Bảo Lâm 2 thể hiện sự phân cấp và giao quyền trực tiếp cho chính quyền cơ sở trong việc sử dụng ngân sách đầu tư công.

Lịch sử năng lực của nhà thầu thi công

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam có mã số thuế 5801400520, địa chỉ trụ sở đăng ký tại Thôn 2 Lộc Thắng (Tổ 5), xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 13/03/2019 và được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 13/06/2019, hoạt động trong các lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Theo dữ liệu thống kê từ hồ sơ năng lực trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Hoàng Nam đã tham gia tổng cộng 54 gói thầu. Cụ thể, kết quả ghi nhận doanh nghiệp này trúng thầu 35 gói, trượt 17 gói, có 2 gói thầu chưa có kết quả.

Trụ sở UBND xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu

Đánh giá cơ sở pháp lý của quá trình lựa chọn nhà thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) thông tin: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi bổ sung (Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) cùng Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định cụ thể về hạn mức và quy trình áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Hình thức này được phép áp dụng đối với các gói thầu nằm trong hạn mức quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, triển khai nhanh các công trình quy mô nhỏ hoặc có tính cấp bách ở địa phương”.

Về công tác quản lý hợp đồng sau đấu thầu, Thông tư 79/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành cũng quy định việc khuyến khích áp dụng hợp đồng điện tử đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc này nhằm lưu trữ dữ liệu đồng bộ, công khai và hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giám sát thực thi ngân sách.

Mục tiêu xuyên suốt của hệ thống pháp luật về đấu thầu là hướng đến sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc minh bạch hóa các số liệu dự toán, giá trúng thầu, tỷ lệ tiết kiệm cũng như năng lực của nhà thầu nhằm thực hiện chức năng phổ biến kiến thức pháp luật của Báo Tri thức và Cuộc sống.