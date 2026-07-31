Lâm Đồng: Kiên quyết thay thế cán bộ không đạt KPI trong quý III/2026

Chiều ngày 30/7/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối đến 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn nhằm kiểm điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới . Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp . Đồng chủ trì có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, cùng sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc và lãnh đạo các sở, ngành .

Kiên quyết thay thế cán bộ không đáp ứng nhiệm vụ

Nhấn mạnh tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định mọi kế hoạch và nút thắt trên các lĩnh vực đã được nhận diện rõ, yếu tố quyết định hiện nay chính là con người . Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 02 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026", tỉnh sẽ triển khai đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương và từng cá nhân . Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị kiên quyết thay thế .

Về lộ trình thực hiện, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đỗ Tấn Sương cho biết đơn vị đã tổng hợp nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số KPI trong thời gian tới, làm căn cứ định kỳ theo dõi, đánh giá theo từng quý .

Tại cuộc họp trực tuyến tháng 7/2026, Lâm Đồng khẳng định kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc dự án. (ảnh: Hạ Chúc/CTTĐT Lâm Đồng)

Thu ngân sách vượt 20.500 tỷ đồng nhưng giải ngân đầu tư công còn thấp

Báo cáo tại hội nghị cho thấy kinh tế 7 tháng đầu năm 2026 của Lâm Đồng duy trì đà tăng trưởng tích cực ở các lĩnh vực chủ chốt . Thu ngân sách nhà nước đến nay đạt hơn 20.500 tỷ đồng (bằng 62,28% dự toán trung ương và 59,56% dự toán địa phương) . Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 18,69% và lũy kế 7 tháng tăng 10,48% so với cùng kỳ . Ngành du lịch tiếp tục bứt phá với lượt khách tăng 18,6%, doanh thu tăng 21,96% . Tỉnh cũng thu hút 52 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 166.500 tỷ đồng và 2,7 triệu USD .

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đối mặt không ít thách thức . Số doanh nghiệp giải thể tăng 76% so với cùng kỳ . Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt rất thấp, mới bằng 26,27% kế hoạch . Bên cạnh đó, vi phạm Luật Lâm nghiệp trong tháng 7 gia tăng đột biến, với số vụ phá rừng tăng 50% và diện tích rừng bị thiệt hại tăng 57% so với tháng trước .

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và năng lượng trong quý III/2026

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho từng dự án . Trong lĩnh vực công thương, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Út cho biết đơn vị đang hoàn thiện phương án xử lý vướng mắc do chồng lấn quy hoạch bô xít cho 7 dự án điện gió trước ngày 15/8, phấn đấu đưa 6 - 7 dự án (tổng công suất khoảng 520 MW) vào vận hành từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2026 .

Đối với ngành du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tôn Thiện San thông tin Cảng hàng không Liên Khương sẽ hoạt động trở lại vào ngày 19/8/2026 . Tỉnh sẽ tập trung kích cầu du lịch và triển khai 11 hoạt động chính, 25 chương trình hưởng ứng thuộc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 .

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu toàn hệ thống chính quyền phải tập trung "chạy đua" trong quý III/2026 . Người đứng đầu các địa phương phải chịu trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho dự án ngoài ngân sách, rà soát phương án xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2026, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "vốn chờ công trình" .