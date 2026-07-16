Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Will và Tina: Cặp đôi TikToker hạnh phúc sau màn cầu hôn gây sốt cộng đồng

Chuyện tình yêu của TikToker Will và Tina sau màn cầu hôn trên du thuyền đang nhận nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Hà Vy

Mới đây, Tina (Phan Hồng Thư, sinh năm 1996)- chủ kênh TikTok "Will và Tina" đã khiến người theo dõi vô cùng bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn.

Bài post nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem nhờ sự tự nhiên và ngọt ngào. Bản thân Tina cũng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân rằng dù hôm đó Will mặc chiếc quần hơi bẩn còn cô thì đang mặc bikini, mọi thứ diễn ra trên chiếc du thuyền vẫn hoàn hảo đến lạ.

anh-man-hinh-2026-07-15-luc-160351.png
Giây phút Tina xúc động bật khóc khi bạn trai bất ngờ quỳ gối trao nhẫn cầu hôn ngay trên boong du thuyền. (Ảnh: FB Will và Tina)
anh-man-hinh-2026-07-15-luc-160425.png
Màn "đột kích" cầu hôn đầy ngẫu hứng nhưng vô cùng lãng mạn của anh chàng Việt kiều Đức dành cho bạn gái. (Ảnh: FB Will và Tina)

Cặp đôi nhận được cơn mưa lời chúc mừng từ những người theo dõi lâu năm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi chứng kiến hành trình yêu đương của hai người cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn bằng một lời hẹn ước chính thức cho tương lai.

Trước khi tiến tới quyết định về chung một nhà, Will và Tina đã là cặp đôi sở hữu hơn 200.000 người theo dõi trên TikTok. Cả hai gây ấn tượng mạnh nhờ profile cực xịn: Tina từng là du học sinh Mỹ, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ và hiện đang học tiếp thạc sĩ truyền thông tại Singapore, còn Will là một Việt kiều Đức.

anh-man-hinh-2026-07-15-luc-160802.png
Kênh TikTok hơn 200.000 lượt theo dõi của cặp đôi ghi điểm nhờ những content tình yêu tích cực. (Ảnh chụp màn hình)

Kênh nội dung của hai người không chạy theo các chiêu trò giật gân mà tập trung chia sẻ về cuộc sống hằng ngày và cách duy trì một mối quan hệ yêu đương lành mạnh.

Khán giả yêu mến họ bởi sự văn minh, cách giao tiếp thẳng thắn và luôn tôn trọng đối phương. Chính sự thấu hiểu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống đã giúp tình cảm của Will và Tina ngày càng bền chặt theo năm tháng.

Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ thích thú nhất trong màn cầu hôn này chính là sự chu đáo của Will. Trong một clip khi Tina nói về những quy tắc bạn trai phải tuân thủ khi cầu hôn, đó là: Làm cho cô khóc, phải hỏi ý kiến em gái về ý tưởng, nhẫn cưới không được hình tròn xoe, 3 carat, tất cả mọi thứ phải khiến cô ngạc nhiên, và Will cũng phải khóc, không được khô khan. Và Tina cũng cho biết cô muốn được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương hồng.

anh-man-hinh-2026-07-15-luc-160503.png
Nhẫn cưới không hình tròn xoe, 3 carat, và đặc biệt là màu hồng đúng như yêu cầu của Tina. (Ảnh: FB Will và Tina)

Việc Will âm thầm ghi nhớ từng sở thích nhỏ của bạn gái và hiện thực hóa nó một cách trọn vẹn trong ngày trọng đại được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu có sự đầu tư về cả tâm sức lẫn tình cảm.

Màn cầu hôn thành công không chỉ là cột mốc đáng nhớ của riêng Will và Tina, mà còn truyền cảm hứng tích cực về một tình yêu chân thành, chỉn chu đến đông đảo các bạn trẻ đang theo dõi cặp đôi.

#TikToker #Will #Tina #cầu hôn #yêu đương

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Chiếu phim tài liệu 'Trên chiếc xe lăn' tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phim tài liệu đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về những người lính thời bình.

Trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa dòng phim tài liệu đến gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số, dự án “Việt Nam chưa kể hết” tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình bằng một buổi chiếu phim đặc biệt. Sự kiện được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đây được xem là một khoảng lặng đầy ý nghĩa để mỗi người xem cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hiến dâng xương máu cho nền độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Tiên Nguyễn gây sốt khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình với Erling Haaland

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình cùng tiền đạo đắt giá Erling Haaland.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn đã bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vào năm ngoái. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trong nước nhờ sự kết hợp đầy thú vị giữa thế giới thời trang xa xỉ và bóng đá đỉnh cao. Đáng chú ý, chân sút sinh năm 2000 hiện cũng đang là cái tên nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ đông đảo cư dân mạng nhờ hàng loạt khoảnh khắc meme viral biểu cảm vô cùng hài hước.

Tiên Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Là ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, cô từng được truyền thông lẫn khán giả mệnh danh là "Đệ nhất rich kid Việt".

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Bỏ tiền triệu đi concert Những Thành Phố Mơ Màng để... lội bùn bắt cua

Sự cố thời tiết cùng khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 khiến hàng vạn khán giả méo mặt vì trải nghiệm khó quên.

Bỏ tiền triệu đi concert Những Thành Phố Mơ Màng để... lội bùn bắt cua

Những Thành Phố Mơ Màng (NTPMM) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhạc hội (concert) thương hiệu được giới trẻ mong đợi nhất năm. Với không gian tổ chức ngoài trời thoáng đãng cùng cá tính âm nhạc đậm chất tự do, sự kiện luôn là điểm hẹn thanh xuân của hàng vạn "cư dân" yêu âm nhạc.

Combo thử thách: Từ nắng nóng đỉnh điểm đến mưa dông trút nước

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới