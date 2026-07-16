Will và Tina: Cặp đôi TikToker hạnh phúc sau màn cầu hôn gây sốt cộng đồng

Chuyện tình yêu của TikToker Will và Tina sau màn cầu hôn trên du thuyền đang nhận nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng.

Mới đây, Tina (Phan Hồng Thư, sinh năm 1996)- chủ kênh TikTok "Will và Tina" đã khiến người theo dõi vô cùng bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn.

Bài post nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem nhờ sự tự nhiên và ngọt ngào. Bản thân Tina cũng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân rằng dù hôm đó Will mặc chiếc quần hơi bẩn còn cô thì đang mặc bikini, mọi thứ diễn ra trên chiếc du thuyền vẫn hoàn hảo đến lạ.

Giây phút Tina xúc động bật khóc khi bạn trai bất ngờ quỳ gối trao nhẫn cầu hôn ngay trên boong du thuyền. (Ảnh: FB Will và Tina)

Màn "đột kích" cầu hôn đầy ngẫu hứng nhưng vô cùng lãng mạn của anh chàng Việt kiều Đức dành cho bạn gái. (Ảnh: FB Will và Tina)

Cặp đôi nhận được cơn mưa lời chúc mừng từ những người theo dõi lâu năm. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ khi chứng kiến hành trình yêu đương của hai người cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn bằng một lời hẹn ước chính thức cho tương lai.

Trước khi tiến tới quyết định về chung một nhà, Will và Tina đã là cặp đôi sở hữu hơn 200.000 người theo dõi trên TikTok. Cả hai gây ấn tượng mạnh nhờ profile cực xịn: Tina từng là du học sinh Mỹ, đã tốt nghiệp thạc sĩ ngôn ngữ và hiện đang học tiếp thạc sĩ truyền thông tại Singapore, còn Will là một Việt kiều Đức.

Kênh TikTok hơn 200.000 lượt theo dõi của cặp đôi ghi điểm nhờ những content tình yêu tích cực. (Ảnh chụp màn hình)

Kênh nội dung của hai người không chạy theo các chiêu trò giật gân mà tập trung chia sẻ về cuộc sống hằng ngày và cách duy trì một mối quan hệ yêu đương lành mạnh.

Khán giả yêu mến họ bởi sự văn minh, cách giao tiếp thẳng thắn và luôn tôn trọng đối phương. Chính sự thấu hiểu từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống đã giúp tình cảm của Will và Tina ngày càng bền chặt theo năm tháng.

Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ thích thú nhất trong màn cầu hôn này chính là sự chu đáo của Will. Trong một clip khi Tina nói về những quy tắc bạn trai phải tuân thủ khi cầu hôn, đó là: Làm cho cô khóc, phải hỏi ý kiến em gái về ý tưởng, nhẫn cưới không được hình tròn xoe, 3 carat, tất cả mọi thứ phải khiến cô ngạc nhiên, và Will cũng phải khóc, không được khô khan. Và Tina cũng cho biết cô muốn được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương hồng.

Nhẫn cưới không hình tròn xoe, 3 carat, và đặc biệt là màu hồng đúng như yêu cầu của Tina. (Ảnh: FB Will và Tina)

Việc Will âm thầm ghi nhớ từng sở thích nhỏ của bạn gái và hiện thực hóa nó một cách trọn vẹn trong ngày trọng đại được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho một tình yêu có sự đầu tư về cả tâm sức lẫn tình cảm.

Màn cầu hôn thành công không chỉ là cột mốc đáng nhớ của riêng Will và Tina, mà còn truyền cảm hứng tích cực về một tình yêu chân thành, chỉn chu đến đông đảo các bạn trẻ đang theo dõi cặp đôi.