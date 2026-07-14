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Giải trí - Giới trẻ

Tiên Nguyễn gây sốt khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình với Erling Haaland

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình cùng tiền đạo đắt giá Erling Haaland.

Hà Vy

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn đã bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vào năm ngoái. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trong nước nhờ sự kết hợp đầy thú vị giữa thế giới thời trang xa xỉ và bóng đá đỉnh cao. Đáng chú ý, chân sút sinh năm 2000 hiện cũng đang là cái tên nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ đông đảo cư dân mạng nhờ hàng loạt khoảnh khắc meme viral biểu cảm vô cùng hài hước.

Tiên Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Là ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, cô từng được truyền thông lẫn khán giả mệnh danh là "Đệ nhất rich kid Việt".

Không chỉ sở hữu gia thế khủng, Thảo Tiên còn chứng minh năng lực nhạy bén khi hiện đang đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phát triển thời trang cao cấp tại IPPG. Chính vị thế này đã giúp nàng ái nữ có cơ hội góp mặt tại sự kiện đẳng cấp Alta Moda của nhà mốt Dolce & Gabbana được tổ chức tại Italy vào năm ngoái.

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Ái nữ thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện đắt giá. (Ảnh: IG)

Xuất hiện trong cùng một khung hình với chân sút đắt giá của câu lạc bộ Manchester City, Tiên Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi thần thái sang chảnh, quyến rũ trong bộ trang phục lộng lẫy ôm sát đường cong. Trong khi đó, tiền đạo sinh năm 2000 lại gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm trong bộ suit tông màu pastel, khác hẳn hình ảnh dũng mãnh, gai góc thường thấy trên sân cỏ.

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Tiên Nguyễn chứng minh đẳng cấp "chơi thật" khi trực tiếp chụp ảnh cùng siêu sao Haaland tại sự kiện ở Italy. (Ảnh: IG)

Ngay sau khi đăng tải, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước vòng tròn quan hệ toàn những nhân vật tầm cỡ quốc tế của Thảo Tiên. Là gương mặt khách mời quen thuộc, thường xuyên ngồi hàng ghế đầu (Front-row) tại các tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới (Fashion Week), việc cô đứng chung khung hình với các ngôi sao hạng A từ lâu đã là điều quen thuộc, nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn luôn biết cách khiến dư luận phải xôn xao.

Đáng chú ý, sự kiện Tiên Nguyễn đăng ảnh chụp cùng Erling Haaland cũng khiến cư dân mạng lập tức liên tưởng đến một pha "đu idol" gây bão cách đây không lâu của ca sĩ Bảo Thy. Trước đó, giọng ca Công Chúa Bong Bóng từng khiến dân tình một phen dậy sóng khi đăng tải bức ảnh cực kỳ thân thiết bên chàng tiền đạo người Na Uy, thu về rất nhiều bình luận thắc mắc về tính chân thực của bức ảnh. Tuy nhiên, chính Bảo Thy sau đó đã vui vẻ thừa nhận đó thực chất chỉ là một sản phẩm của công nghệ ghép ảnh AI do chính người hâm mộ làm tặng cô.

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Bảo Thy hài hước đính chính bức ảnh chung khung hình với Haaland thực chất chỉ là sản phẩm của công nghệ AI. (Ảnh: FB Bảo Thy)

Bức ảnh "bằng chứng sống" này một lần nữa khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của nàng ái nữ 9x trong giới thời trang và giới thượng lưu quốc tế.

#Công chúa hàng hiệu Tiên Nguyễn #Erling Haaland #Xu hướng showbiz

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