Bỏ tiền triệu đi concert Những Thành Phố Mơ Màng để... lội bùn bắt cua

Những Thành Phố Mơ Màng (NTPMM) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhạc hội (concert) thương hiệu được giới trẻ mong đợi nhất năm. Với không gian tổ chức ngoài trời thoáng đãng cùng cá tính âm nhạc đậm chất tự do, sự kiện luôn là điểm hẹn thanh xuân của hàng vạn "cư dân" yêu âm nhạc.

Combo thử thách: Từ nắng nóng đỉnh điểm đến mưa dông trút nước

Năm nay, NTPMM Summer 2026 tại Hà Nội (diễn ra ngày 12/7 tại Công viên Yên Sở) tiếp tục thu hút lượng vé bán ra khổng lồ nhờ dàn Line-up cực "khủng". Sân khấu quy tụ những cái tên đình đám như MCK, Obito, Grey D, Low G,... hứa hẹn một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc. Thế nhưng, thứ mà khán giả nhận được lại là một trải nghiệm "nhớ đời" theo đúng nghĩa đen.

Sân chơi âm nhạc thương hiệu thu hút hàng vạn "cư dân" (Ảnh: Page NTPMM)

Thời tiết Hà Nội ngày 12/7 đã mang đến những thử thách không nhỏ cho cả ban tổ chức (BTC) lẫn người tham dự. Ngay từ giữa trưa, hàng nghìn khán giả đã phải xếp hàng ròng rã dưới cái nắng gay gắt đặc trưng của mùa hè để hoàn tất thủ tục check-in vào cổng.

Sự mệt mỏi vì nắng nóng chưa kịp qua đi thì một cơn mưa dông lớn bất ngờ đổ xuống khi chương trình đang diễn ra. Do đặc thù vị trí tổ chức trên bãi cỏ rộng lớn của Công viên Yên Sở, kết hợp với sức giẫm đạp của hàng vạn người, nền đất nhanh chóng bị nhão nhoét và biến thành một bãi bùn lầy lội.

Khán giả tại khu vực sân khấu gần như không có lối đi khô ráo, buộc phải đứng ngâm chân dưới lớp bùn sâu đến mắt cá suốt nhiều giờ đồng hồ để tiếp tục theo dõi chương trình. Sau khi sự kiện kết thúc, không ít người chia sẻ tình trạng chân bị ngứa ngáy, dị ứng do phải tiếp xúc quá lâu với nước bẩn và bùn đất trộn lẫn.

Khán giả chật vật đứng xem concert giữa nền đất nhão nhoét, nhếch nhác. (Ảnh: Threads)

Sự cố sân bãi hy hữu và những hình ảnh "dở mếu dở cười" tại hiện trường

Trên các nền tảng mạng xã hội như Threads, Tiktok và Facebook, những bài đăng chia sẻ về trải nghiệm thực tế tại NTPMM Hà Nội nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả không khỏi thất vọng khi công tác chuẩn bị sân bãi trước các biến số thời tiết chưa thật sự tối ưu. Việc thiếu vắng các phương án dự phòng quen thuộc của các show ngoài trời như lót bạt hay tấm pallet chắn bùn đã khiến không gian ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một bãi nền đất nhầy nhụa.

Hầu hết khán giả hôm qua đều trong tình trạng bùn lấp kín chân. (Ảnh: Threads)

Sự cố hy hữu này cũng vô tình tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười" được chính người xem ghi lại. Dưới lớp bùn nhão do lượng người giẫm đạp quá đông, nhiều "cư dân" tá hỏa phát hiện ra cả nhộng đất, thậm chí là những chú cua đồng đang bò lổm ngổm ngay dưới chân mình.

Khung cảnh nhếch nhác bất khả kháng tại Công viên Yên Sở lúc bấy giờ được cư dân mạng ví von hài hước như một thửa ruộng đang vào mùa cày cấy. "Bỏ tiền triệu mua vé đi xem ca nhạc văn minh, cuối cùng lại được tặng kèm một ngày trải nghiệm làm nông dân đích thực, lội bùn đến mắt cá chân", một tài khoản chia sẻ góc nhìn đầy lạc quan nhưng cũng không kém phần ngán ngẩm trên Threads.

Hiện tại, dư luận vẫn đang mong chờ những phản hồi chính thức cũng như phương án rút kinh nghiệm từ phía ban tổ chức cho các show diễn tiếp theo.

Khán giả còn phát hiện ra cua và nhộng ở ngay dưới khu vực chân mình đứng. (Ảnh: Threads)

Bên cạnh sự cố về thời tiết và bãi đất lầy lội, nhiều khán giả có mặt tại sự kiện còn bày tỏ sự tiếc nuối về khâu kỹ thuật của đêm nhạc. Trên các trang MXH, không ít lời phàn nàn hướng về chất lượng hệ thống âm thanh khi xuất hiện tình trạng rè, hụt tiếng ở một số phần trình diễn, cùng hệ thống màn hình LED chưa thực sự sắc nét, làm giảm đáng kể trải nghiệm thưởng thức của người xem ở các khu vực xa sân khấu. Hiện tại, dư luận vẫn đang mong chờ những phản hồi chính thức cũng như phương án rút kinh nghiệm toàn diện từ phía ban tổ chức cho các show diễn tiếp theo.