Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Chiếu phim tài liệu 'Trên chiếc xe lăn' tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phim tài liệu đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về những người lính thời bình.

Hà Vy

Trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa dòng phim tài liệu đến gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số, dự án “Việt Nam chưa kể hết” tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình bằng một buổi chiếu phim đặc biệt. Sự kiện được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đây được xem là một khoảng lặng đầy ý nghĩa để mỗi người xem cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hiến dâng xương máu cho nền độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

anh-man-hinh-2026-07-14-luc-111619.png
Poster chính thức của sự kiện chiếu phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn" nhằm tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. (Ảnh: Hello Vietnam)

Tâm điểm của buổi giao lưu điện ảnh lần này là tác phẩm tài liệu kinh điển “Trên chiếc xe lăn” của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích. Bộ phim mở ra những thước phim vô cùng chân thực và xúc động về cuộc sống thường nhật của những người thương binh bước ra từ khói lửa chiến tranh.

Lấy hình ảnh chiếc xe lăn làm sợi dây biểu tượng xuyên suốt, tác phẩm không chỉ chia sẻ những góc khuất chật vật, khó khăn trong sinh hoạt của những người lính khi trở về thời bình, mà trên hết còn tôn vinh ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường cùng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ. Dù cơ thể không còn lành lặn, họ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và lặng lẽ lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sự kiện chiếu phim và lan tỏa thông điệp tri ân này sẽ chính thức diễn ra vào lúc 14h00 ngày 19/07/2026 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
#Trên chiếc xe lăn #Phim tài liệu

Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Tiên Nguyễn gây sốt khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình với Erling Haaland

Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ lại khoảnh khắc chung khung hình cùng tiền đạo đắt giá Erling Haaland.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiên Nguyễn đã bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng tiền đạo ngôi sao Erling Haaland vào năm ngoái. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ trong nước nhờ sự kết hợp đầy thú vị giữa thế giới thời trang xa xỉ và bóng đá đỉnh cao. Đáng chú ý, chân sút sinh năm 2000 hiện cũng đang là cái tên nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt từ đông đảo cư dân mạng nhờ hàng loạt khoảnh khắc meme viral biểu cảm vô cùng hài hước.

Tiên Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997) từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ với công chúng. Là ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, cô từng được truyền thông lẫn khán giả mệnh danh là "Đệ nhất rich kid Việt".

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Thành tích ‘khủng’ của nam sinh giành HCV Olympic Vật lí quốc tế 2026

Hai năm liên tiếp đoạt giải Nhất quốc gia, rồi giành HCB Olympic Vật lí châu Á, Tạ Ngọc Minh đã chinh phục HCV Olympic Vật lí quốc tế 2026.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế (IPhO) năm 2026 diễn ra tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander (Colombia), em Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng, góp phần đưa đoàn Việt Nam lọt vào Top 7 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất sắc nhất, đánh dấu mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam tại đấu trường này.

ta-ngoc-minh.jpg
"Chàng trai vàng" Tạ Ngọc Minh. Ảnh: NVCC.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Bỏ tiền triệu đi concert Những Thành Phố Mơ Màng để... lội bùn bắt cua

Sự cố thời tiết cùng khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp tại Những Thành Phố Mơ Màng Summer 2026 khiến hàng vạn khán giả méo mặt vì trải nghiệm khó quên.

Bỏ tiền triệu đi concert Những Thành Phố Mơ Màng để... lội bùn bắt cua

Những Thành Phố Mơ Màng (NTPMM) từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những chuỗi nhạc hội (concert) thương hiệu được giới trẻ mong đợi nhất năm. Với không gian tổ chức ngoài trời thoáng đãng cùng cá tính âm nhạc đậm chất tự do, sự kiện luôn là điểm hẹn thanh xuân của hàng vạn "cư dân" yêu âm nhạc.

Combo thử thách: Từ nắng nóng đỉnh điểm đến mưa dông trút nước

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới