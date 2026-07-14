Chiếu phim tài liệu 'Trên chiếc xe lăn' tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phim tài liệu đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mang đến câu chuyện truyền cảm hứng về những người lính thời bình.

Trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa dòng phim tài liệu đến gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số, dự án “Việt Nam chưa kể hết” tiếp tục hành trình ý nghĩa của mình bằng một buổi chiếu phim đặc biệt. Sự kiện được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đây được xem là một khoảng lặng đầy ý nghĩa để mỗi người xem cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, những người đã hiến dâng xương máu cho nền độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Poster chính thức của sự kiện chiếu phim tài liệu "Trên chiếc xe lăn" nhằm tri ân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. (Ảnh: Hello Vietnam)

Tâm điểm của buổi giao lưu điện ảnh lần này là tác phẩm tài liệu kinh điển “Trên chiếc xe lăn” của cố đạo diễn, NSND Lê Mạnh Thích. Bộ phim mở ra những thước phim vô cùng chân thực và xúc động về cuộc sống thường nhật của những người thương binh bước ra từ khói lửa chiến tranh.

Lấy hình ảnh chiếc xe lăn làm sợi dây biểu tượng xuyên suốt, tác phẩm không chỉ chia sẻ những góc khuất chật vật, khó khăn trong sinh hoạt của những người lính khi trở về thời bình, mà trên hết còn tôn vinh ý chí sắt đá, nghị lực kiên cường cùng khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ. Dù cơ thể không còn lành lặn, họ vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và lặng lẽ lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho thế hệ trẻ hôm nay.