Xã hội

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể trăn đất quý hiếm

Người dân ở Hà Tĩnh vừa bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 14/8, một lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận để chăm sóc và tái thả một cá thể trăn đất quý hiếm do người dân giao nộp.

Trước đó, ông Lê Hải Viện (trú xã Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát hiện một cá thể trăn đất mắc vào lưới phía sau vườn nên đã bắt lại, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

531871714-1176975417789501-7473352472736517437-n.jpg
Cá thể trăn đất được người dân giao nộp.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với ông Viện tiến hành bàn giao cá thể trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, được xếp vào nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, loài này hạn chế khai thác, săn bắt và cần được bảo vệ.

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh giao nộp 2 cá thể rùa vàng quý hiếm

Hai cá thể rùa núi vàng quý hiếm được người dân phát hiện, bắt giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 14/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 12/8, chị Lê Thị Phượng (SN 1996, trú tại TDP 3, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Giành ở thôn Phú Hồ, xã Hương Khê chơi. Trong lúc ra thăm vườn, chị Phượng bất ngờ phát hiện 2 cá thể rùa vàng nên trình báo cơ quan chức năng.

Xã hội

Thả cá thể rùa biển nặng 12kg về môi trường tự nhiên

Một cá thể rùa biển quý hiếm vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 12/8, thông tin từ Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 1 cá thể rùa biển nặng 12 kg.

Trước đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Liên Hương phát hiện cá thể rùa biển ở khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và giao cho Khu Bảo tồn Hòn Cau để thả về môi trường tự nhiên.

Xã hội

Thả 58 cá thể cầy vòi mốc về môi trường tự nhiên ở Hà Tĩnh

Sau thời gian theo dõi sát sao, 58 cá thể cầy vòi mốc đáp ứng đầy đủ các điều kiện đã được tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Ngày 18/7, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW) tiến hành thả 58 cá thể cầy vòi mốc về môi trường tự nhiên.

Được biết, những cá thể cầy vòi mốc này đã được Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cứu hộ, chăm sóc để phục hồi sức khỏe và khả năng thích nghi.

