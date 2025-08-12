Hà Nội

Xã hội

Thả cá thể rùa biển nặng 12kg về môi trường tự nhiên

Một cá thể rùa biển quý hiếm vừa được lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 12/8, thông tin từ Khu Bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên 1 cá thể rùa biển nặng 12 kg.

Trước đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Liên Hương phát hiện cá thể rùa biển ở khu vực nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân và giao cho Khu Bảo tồn Hòn Cau để thả về môi trường tự nhiên.

z6898138548520-690197c6a90643900468edd3e86e74cb.jpg
Cá thể rùa biển quý hiếm nặng 12 kg.

Được biết, rùa biển này thuộc họ Vích (tên khoa học: Chelonia mydas), nặng 12kg, dài 50cm, rộng 47cm, đang khỏe mạnh. Đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt Nam và thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (viết tắt là CITES).

Sáng nay (12/8), Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương thả cá thể rùa biển này về môi trường tự nhiên trong khu vực biển Hòn Cau.

Khi được thả về môi trường biển, cá thể rùa có sức khỏe bình thường, nhanh chóng bơi ra biển.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

