Người dân Hà Tĩnh giao nộp 2 cá thể rùa vàng quý hiếm

Hai cá thể rùa núi vàng quý hiếm được người dân phát hiện, bắt giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 14/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 12/8, chị Lê Thị Phượng (SN 1996, trú tại TDP 3, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Giành ở thôn Phú Hồ, xã Hương Khê chơi. Trong lúc ra thăm vườn, chị Phượng bất ngờ phát hiện 2 cá thể rùa vàng nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng quý hiếm.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã đến kiểm tra, xác định 2 cá thể rùa có trọng lượng 3,2kg, sức khoẻ ổn định.

Được biết, rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

