Xã hội

Người dân Hà Tĩnh giao nộp 2 cá thể rùa vàng quý hiếm

Hai cá thể rùa núi vàng quý hiếm được người dân phát hiện, bắt giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 14/8, Hạt Kiểm lâm Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 12/8, chị Lê Thị Phượng (SN 1996, trú tại TDP 3, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đến nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Giành ở thôn Phú Hồ, xã Hương Khê chơi. Trong lúc ra thăm vườn, chị Phượng bất ngờ phát hiện 2 cá thể rùa vàng nên trình báo cơ quan chức năng.

527513396-1514931083206359-5042486708189528881-n.jpg
Lực lượng chức năng tiếp nhận 2 cá thể rùa vàng quý hiếm.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm Hương Khê đã đến kiểm tra, xác định 2 cá thể rùa có trọng lượng 3,2kg, sức khoẻ ổn định.

Được biết, rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

>>> Mời độc giả xem thêm video thả cá thể cầy vòi mốc được thả về tự nhiên.

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Một người dân tỉnh Quảng Trị tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 29/7, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân giao nộp để thả về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đó, tối 28/7, anh Lê Văn Khoa (49 tuổi, trú tại địa chỉ 17A Phan Chu Trinh, phường Quảng Trị) phát hiện cá thể tê tê trước cổng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Khoa đã bắt nhốt rồi trình báo cơ quan chức năng.

Xã hội

Người dân Hà Tĩnh giao nộp cá thể rùa vàng quý hiếm

Một cá thể rùa núi vàng, loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ, vừa được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 21/7, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng từ người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 20/7, gia đình anh Nguyễn Thanh Hảo (SN 1979, ở thôn Kim Tân, xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh) bắt được 1 cá thể rùa núi vàng ở mương nước trong khuôn viên vườn nhà. Biết đây là động vật quý hiếm, anh Hảo đã trình báo với công an xã Hồng Lộc và lực lượng kiểm lâm.

Xã hội

Người dân Quảng Trị giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

Sau khi bắt được cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm, một người dân ở Quảng Trị đã liên hệ giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 3/7, thông tin từ Công an xã Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

Trước đó, cá thể khỉ mặt đỏ nhiều lần xâm nhập, phá hoại hại tài sản tại nhà ông N.V.T ở xã Quảng Ninh.

