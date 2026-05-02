Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Quảng Trị, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương xử lý

Số nạn nhân trong vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị đã tăng lên. Cơ quan y tế đang lấy mẫu thực phẩm để xác định nguyên nhân.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

Ngày 1/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở xã Tân Lập.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Các bên liên quan tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo nội dung tại Kế hoạch số 598/KH-BCĐTƯATTP ngày 10/4/2026 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, tập trung truyền thông vào nhóm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm liên quan đến thức ăn đường phố.

Đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 1/2/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 9/2/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc thực phẩm; thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm, đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), tính đến 15 giờ, chiều ngày 1/5 đã có 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì tại xã Tân Lập.

Các bệnh nhân hiện được điều trị ở Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Truyền nhiễm.

Các bệnh nhân chủ yếu từ 11 đến 15 tuổi, có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng, bệnh nhân lớn tuổi nhất 87 tuổi. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có trường hợp nặng chuyển tuyến trên; đa số bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả các ca bệnh đều ăn bánh mì của một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập trong khoảng thời gian từ ngày 28-29/4.

Sau điều trị, hiện sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm, đồng thời yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động đến khi có kết luận.

Trước đó, từ 6 giờ 30 phút ngày 29/4 đến 0 giờ ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 46 bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước. Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.