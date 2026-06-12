Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 30.151 tỷ đồng cải tạo Hồ Tây và đường ven hồ, hướng tới hình thành trung tâm văn hóa, du lịch, kinh tế sáng tạo mới.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 30.151 tỷ đồng.

Theo tờ trình, dự án được kỳ vọng xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Hà Nội. Đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử văn hóa, sinh thái của Hồ Tây gắn với khu phố cổ, phố cũ và không gian sông Hồng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hình ảnh Thủ đô.

Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo Hồ Tây.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 567,75 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây được giữ nguyên hiện trạng với hơn 520,9 ha. Phần diện tích đất khoảng 46,85 ha, bao gồm cả các hồ nhỏ trong khu vực.

Một trong những hạng mục trọng tâm là cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường ven Hồ Tây dài khoảng 13,5 km. Thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng một số đoạn đường lên mặt cắt ngang khoảng 21 m, các đoạn còn lại được mở rộng với quy mô phù hợp theo quy hoạch.

“Việc mở rộng tuyến đường không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, có giải pháp thiết kế bảo đảm yêu cầu kvề kỹ thuật, cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường và bố trí hệ thống thu gom, năn chặn rác thải dưới lòng hồ tại các khu vực mở rộng”, tờ trình của UBND TP Hà Nội cho hay.

Các công trình như quảng trường, sàn ngắm cảnh ven hồ, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa… được bố trí phù hợp với quy hoạch khu vực Hồ Tây.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030. Giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường ven hồ và xây dựng các sàn cảnh quan, trong đó khu vực Quảng An dự kiến hoàn thành vào quý III/2027. Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, sẽ triển khai đồng bộ các công trình cảnh quan, công viên và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt.

TP Hà Nội dự kiến lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; hợp đồng xây dựng - chuyển giaothanh toán bằng quỹ đất. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.151 tỷ đồng.