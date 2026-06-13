Hai thiếu niên 17 tuổi thương vong sau cú tông xe máy vào gốc cây

Hai thiếu niên ở Đắk Lắk gặp tai nạn thương tâm sau vụ va chạm xe máy với tốc độ cao, một người tử vong tại chỗ, người còn lại nhập viện cấp cứu.

Sáng 13/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 thiếu niên thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 12/6, Trần Hoàng N. (17 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Sơn H. (17 tuổi, cùng trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Y Wang, theo hướng từ hồ Ea Kao ra đường Lê Duẩn, phường Ea Kao.

Chiếc xe máy vỡ nát, chổng ngược sau vụ tai nạn. Ảnh: PĐ

Khi đến khu vực thôn Tân Hưng (phường Ea Kao), do di chuyển với tốc độ cao, người điều khiển được cho là không làm chủ tay lái, khiến xe máy tông mạnh vào gốc cây ven đường.

Vụ tai nạn khiến H. tử vong tại chỗ, còn N. bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng, chổng ngược sau cú va chạm.

Cú va chạm mạnh khiến bảng hiệu của một nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: PĐ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với P.V VietNamNet, đại diện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, do chấn thương nặng, nạn nhân N. đã được chuyển xuống TPHCM điều trị vào rạng sáng nay.