Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Anh

Sáng 12/6, gần 350.000 thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh - một trong những môn tự chọn được nhiều học sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.

Trong kỳ thi năm ngoái, cả nước có 141 thí sinh đạt điểm 10 tiếng Anh. Điểm trung bình môn này là 5,38, còn điểm trung vị là 5,25.

Năm nay, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hơn 129.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh mã 1138 thi tốt nghiệp THPT 2026 kèm đề thi Tiếng Anh mã 1138

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.