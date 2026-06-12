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Xã hội

Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Anh

Sáng 12/6, gần 350.000 thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh - một trong những môn tự chọn được nhiều học sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bình Nguyên

Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.

Trong kỳ thi năm ngoái, cả nước có 141 thí sinh đạt điểm 10 tiếng Anh. Điểm trung bình môn này là 5,38, còn điểm trung vị là 5,25.

Năm nay, đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT tiếp tục được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực, bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

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Hơn 129.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh mã 1138 thi tốt nghiệp THPT 2026 kèm đề thi Tiếng Anh mã 1138

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Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.
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Đề thi và đáp án môn Lý thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 389.000 thí sinh dự thi môn Vật lý- môn thi tự chọn ngày 12/6,  Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026  diễn ra trong bối cảnh đề thi đa dạng.

Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).

Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.

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Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa

Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.

Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.

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Đề thi và gợi ý đáp án môn Sử thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 12/6, cùng với nhiều môn tự chọn khác, gần 600.000 thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2026 có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Trong nhóm khoa học xã hội, lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với 570.800 em.

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