Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Pakistan thông tin về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 12/6 cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước và các nhà trung gian hòa giải đang làm việc với cả hai bên để hoàn tất thỏa thuận.

"Hòa bình chưa bao giờ đến gần như lúc này", Thủ tướng Sharif viết trên mạng X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/6 nói rằng Iran và Mỹ đang nỗ lực hướng tới việc ký kết một thỏa thuận sơ bộ tuyên bố chấm dứt cuộc chiến “trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon”.

pakistan.jpg
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Wikipedia.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết, các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 60 ngày sau khi thỏa thuận ban đầu được ký kết. Ông nói rằng các bên có thể đồng ý gia hạn thời gian đó.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ khoảng thời gian 60 ngày sau khi hai bên ký kết thỏa thuận sẽ được sử dụng để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật về việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran.

Quan chức Mỹ cho hay thỏa thuận sắp đạt được cũng bao gồm các điều khoản về việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Iran muốn một thỏa thuận cho phép Tehran thu phí từ các tàu "cho dịch vụ đã cung cấp" khi chúng đi qua eo biển Hormuz. “Sẽ có những chi phí phát sinh và những chi phí đó phải được thanh toán”, vị quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thúc đẩy nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Nguồn video: VTV
#thỏa thuận Mỹ - Iran #đàm phán Mỹ - Iran #xung đột Mỹ - Iran #ngừng bắn Mỹ - Iran #chương trình hạt nhân Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Vì sao Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã hủy kế hoạch tiến hành cuộc tấn công quân sự mới với quy mô lớn nhằm vào Iran.

AP đưa tin, Tổng thống Trump ngày 11/6 tuyên bố đã hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, viện dẫn việc Washington và Tehran đã đạt được bước đột phá trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến chỉ vài giờ sau khi nhà lãnh đạo Mỹ dọa sẽ kiểm soát hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

"Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận thật tuyệt vời về cuộc chiến với Iran", ông Trump nói. Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra thông tin chi tiết, chỉ nói rằng ông hy vọng một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh bắt đầu từ tháng Tư sẽ được hoàn tất "trong vài ngày tới".

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, căng thẳng leo thang

Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran sáng 11/6 trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran lại rơi vào bế tắc.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Iran sáng 11/6 sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ "phải trả giá" vì đàm phán bế tắc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết họ đã "hoàn thành" đợt không kích mới nhất ở Iran trước bình minh.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ tấn công Iran sau vụ rơi trực thăng gần eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran sau khi cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo này đứng sau vụ rơi trực thăng tấn công Apache gần eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 10/6 sau vụ rơi trực thăng tấn công của quân đội Mỹ gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Donald Trump cáo buộc nước Cộng hòa Hồi giáo đứng sau vụ việc.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ đã thực hiện đợt tập kích, nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát trên mặt đất và trạm radar giám sát (của Iran).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới