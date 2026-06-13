Pakistan thông tin về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí về nội dung của một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

AP đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 12/6 cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước và các nhà trung gian hòa giải đang làm việc với cả hai bên để hoàn tất thỏa thuận.

"Hòa bình chưa bao giờ đến gần như lúc này", Thủ tướng Sharif viết trên mạng X.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/6 nói rằng Iran và Mỹ đang nỗ lực hướng tới việc ký kết một thỏa thuận sơ bộ tuyên bố chấm dứt cuộc chiến “trên tất cả mặt trận, bao gồm cả ở Lebanon”.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Wikipedia.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết, các điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 60 ngày sau khi thỏa thuận ban đầu được ký kết. Ông nói rằng các bên có thể đồng ý gia hạn thời gian đó.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ tiết lộ khoảng thời gian 60 ngày sau khi hai bên ký kết thỏa thuận sẽ được sử dụng để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật về việc loại bỏ uranium làm giàu của Iran.

Quan chức Mỹ cho hay thỏa thuận sắp đạt được cũng bao gồm các điều khoản về việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Iran muốn một thỏa thuận cho phép Tehran thu phí từ các tàu "cho dịch vụ đã cung cấp" khi chúng đi qua eo biển Hormuz. “Sẽ có những chi phí phát sinh và những chi phí đó phải được thanh toán”, vị quan chức ngoại giao Iran nhấn mạnh.

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