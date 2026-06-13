Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu khẩn cấp tại Khánh Hòa: Thi công kéo dài 270 ngày [Kỳ 2]

Việc áp dụng chỉ định thầu khẩn cấp nhưng thời gian thi công lên tới 270 ngày đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế tại các dự án ở Khánh Hòa

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại các dự án giao thông ở Khánh Hòa không chỉ thu hút sự chú ý bởi quy mô tài chính mà còn bởi cách thức áp dụng các cơ chế pháp lý đặc thù. Bức tranh năng lực của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa được điểm xuyết bằng hàng loạt gói thầu giao theo hình thức chỉ định dưới sự quản lý của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Nghịch lý "cấp bách" nhưng thi công ròng rã 270 ngày

Một trong những dự án thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận là Gói thầu số 17: Khu tái định cư Bậc Rây 1. Dự án này được Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" dựa trên cơ sở khắc phục hậu quả sạt lở theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh. Nhờ cơ chế đặc thù này, Liên danh của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa đã được giao thẳng gói thầu có giá trị lớn lên tới 74.451.566.880 đồng mà không phải trải qua khâu đấu thầu cạnh tranh rộng rãi (theo Quyết định số 214/QĐ/BQLDA ngày 19/05/2026 của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa)

qd1.jpg
qd2.jpg
qd3.jpg
Nguồn: MSC

Dẫn chiếu điểm k khoản 1 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các gói thầu cần thực hiện để ngăn chặn, khắc phục ngay hậu quả thiên tai, sạt lở. Điểm then chốt cốt lõi của cơ chế này là yếu tố "triển khai ngay" và "cấp bách" nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Tuy nhiên, hồ sơ quyết định trúng thầu lại ghi nhận thời gian thực hiện hợp đồng của Gói thầu số 17 lên tới 270 ngày (tương đương 9 tháng).

Bình luận về tính pháp lý của trường hợp này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Quy định về chỉ định thầu khẩn cấp là một ngoại lệ pháp lý nhằm trao cho Chủ đầu tư công cụ gỡ vướng thủ tục, cho phép nhà thầu thi công ngay để cứu hộ, cứu nạn. Việc một dự án mang danh nghĩa khẩn cấp, được miễn toàn bộ các khâu đấu thầu cạnh tranh công khai, nhưng lại có tiến độ thi công kéo dài đến 270 ngày là một điểm mờ cần được giải trình rõ ràng. Tính cấp bách ở đây nằm ở đâu khi công trình được thực hiện trong gần 1 năm? Câu hỏi đặt ra về tính minh bạch là liệu cơ chế này có bị vận dụng khiên cưỡng để tước đi cơ hội của các doanh nghiệp khác hay không?".

Đặc quyền lặp lại và áp lực từ gói thầu giảm giá

Bên cạnh sự khẩn cấp, hồ sơ của Công ty Giao thông Khánh Hòa còn ghi nhận hàng loạt dự án khác được nhận theo hình thức chỉ định thầu và lặp lại. Cụ thể, tại Gói thầu số 10: Thi công xây dựng Khu tái định cư Vông Trắc Tre, doanh nghiệp được chỉ định trúng thầu độc lập với giá 27.610.368.559 đồng (tiết kiệm khoảng 2,09%).

Tương tự, tại Gói thầu số 13 (Khu tái định cư Tân Định), Chủ đầu tư đã áp dụng điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP để tiếp tục giao thầu cho doanh nghiệp với giá hơn 43,1 tỷ đồng. Căn cứ vào Thông tư 79/2025/TT-BTC và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, Chủ đầu tư đã tuân thủ việc giảm giá 5% đối với nhà thầu tại gói thầu này nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt tính cạnh tranh.

Việc một nhà thầu liên tục xuất hiện tại các gói thầu chỉ định từ vài chục đến gần trăm tỷ đồng dưới sự chủ trì của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa cho thấy một sự tín nhiệm rất lớn. Từ sự "một mình một ngựa" ở dự án trăm tỷ, chiến lược giảm giá sâu để giành lợi thế, cho đến việc liên tục thực hiện các dự án chỉ định thầu, những dữ liệu thực tế này đòi hỏi một góc nhìn soi chiếu toàn diện từ các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm các chủ đầu tư tại Khánh Hòa từ những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "bất thường"

Quy trình khắt khe của Chỉ định thầu và Kỷ luật giảm giá 5%

Để ngăn chặn các rủi ro có thể dẫn đến thất thoát, lãng phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã thiết lập hàng rào pháp lý khắt khe đối với hình thức chỉ định thầu. Tại khoản 1 Điều 78, quy định rõ việc áp dụng chỉ định thầu khẩn cấp chỉ dành cho các tình huống cấp bách. Quy định này gắn liền với yêu cầu dự án phải được "triển khai ngay". Việc các công trình có thời gian thi công kéo dài nhiều tháng liền là dấu hiệu cho thấy cần xem xét lại tính chất thực sự của từ "khẩn cấp". Đặc biệt, đối với các trường hợp chỉ định thầu lặp lại thuộc diện điều chỉnh của điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật buộc các bên phải tuân thủ kỷ luật về giá. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC và Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 của Bộ Tài chính, Chủ đầu tư và nhà thầu bắt buộc phải tiến hành thương thảo bảo đảm mức giảm giá tối thiểu 5% so với giá gói thầu được phê duyệt. Đây là hàng rào bảo vệ ngân sách nhà nước, đảm bảo dòng vốn đầu tư công luôn được sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất trong bối cảnh không tổ chức đấu thầu rộng rãi.

#Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa #Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa #Khu tái định cư Bậc Rây 1 #Khu tái định cư Vông Trắc Tre #Khu tái định cư Tân Định #Đấu thầu tại Khánh Hòa

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Bức tranh đấu thầu tại Khánh Hòa: Từ "duy nhất" đến giảm giá sâu [Kỳ 1]

Trúng thầu trăm tỷ không đối thủ cạnh tranh, giảm giá sâu gần 32% hay hàng loạt gói thầu được chỉ định là những con số "biết nói" về hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại tỉnh Khánh Hòa thời gian qua diễn ra hết sức sôi động với dòng vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Trong đó, hồ sơ tham gia dự thầu của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200235849, trụ sở tại số 60 Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã phác họa một bức tranh đa sắc thái. Hàng loạt gói thầu do doanh nghiệp này thực hiện đang sở hữu tỷ lệ tiết kiệm và diễn biến trúng thầu thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận cũng như giới chuyên môn.

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa là một đơn vị có bề dày hoạt động, tính đến đầu tháng 06/2026 doanh nghiệp đã tham gia khoảng 61 gói thầu và ghi nhận tổng giá trị trúng thầu là hơn 5.657 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 618 tỷ đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh lên tới hơn 5.039 tỷ đồng.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Ai trúng gói thầu sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng tại phường Biên Hòa?

Liên danh Phước Hiếu – Đất Thành Đồng trúng gói thầu thi công xây dựng sửa chữa Trường Tiểu học Kim Đồng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,1%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 06/06/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa, TP Đồng Nai đã thông qua Quyết định số 93/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 (xây lắp) Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Trường Tiểu học Kim Đồng. Gói thầu sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách UBND phường Biên Hòa, tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dữ liệu hồ sơ thầu thể hiện, gói thầu hạ tầng giáo dục này có giá 2.750.599.267 đồng. Đơn vị được phê duyệt trúng thầu là Liên danh Phước Hiếu - Đất Thành Đồng, gồm hai thành viên là Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Phước Hiếu (Mã số doanh nghiệp: 3603869691) và Công ty TNHH Đất Thành Đồng (Mã số doanh nghiệp: 3600709516). Giá trúng thầu của liên danh này được phê duyệt ở mức 2.692.855.883 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được ấn định là 120 ngày. Qua đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu công bố, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt khoảng 57.743.384 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 2,1%.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Gói thầu gia cố bờ bao hơn 2,5 tỷ tại Thủ Dầu Một: Thiếu biện pháp thi công, nhà thầu giá thấp bị loại

Dự án sửa chữa bờ bao rạch Trùm Hiền ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm 5%. Song, bức tranh đấu thầu tại dự án này lại bộc lộ những mảng đối lập, đặc biệt là nhà thầu bỏ giá thấp "tự ngã ngựa" bằng các lỗi sơ đẳng khó tin

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa, gia cố, đắp tôn cao bờ bao rạch Trùm Hiền (đoạn từ sông Sài Gòn đến bờ ngang rạch Ông Cớ), khu phố Chánh Nghĩa 9, phường Thủ Dầu Một vừa chính thức hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu này do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn từ kinh phí không tự chủ được giao trong dự toán năm 2025-2026 của đơn vị. Việc đầu tư gia cố tuyến bờ bao này được đánh giá là cấp thiết nhằm bảo vệ hạ tầng đô thị và đời sống dân cư khu vực trước áp lực triều cường. Tuy nhiên, kết quả hậu kiểm hồ sơ thầu lại mở ra nhiều băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất giữa các đơn vị tham gia.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới