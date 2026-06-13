Người phụ nữ 28 tuổi cầm đầu đường dây mang thai hộ

Người phụ nữ ở Quảng Ninh đã đứng ra tìm kiếm, kết nối những người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng và hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 13/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại, khởi tố đối tượng cầm đầu.

Cụ thể, kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị H. (SN 1998, trú phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng đứng ra tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mang thai hộ và mua, bán trứng trái quy định nhằm hưởng lợi bất chính.

Những tin nhắn đối tượng trao đổi với người mang thai hộ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, H. lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tìm kiếm, kết nối những người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ.

Đối tượng sẽ đứng ra trung gian thỏa thuận chi phí, môi giới các giao dịch, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc những người tham gia mang thai hộ, bán trứng và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch này. Tại thời điểm bị phát hiện, H. đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị H. về tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".