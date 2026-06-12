Thí sinh thi môn tự chọn, GDKTPL, tiếng Anh và Lý... chia sẻ khó đạt điểm cao
Sáng 12/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn. Nhiều thí sinh chia sẻ đề Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh có sự phân hóa cao
Bình Nguyên
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt.
Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Bạn Minh Ngọc và nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt, đề khó với học sinh học lực bình thường.
Em Kiều Ngân, học sinh Trường THPT Phúc Lợi cho biết, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Tiếng Anh đề đều khó, em chỉ đạt 6-7 điểm. Em chọn môn này vì nghĩ dễ học và thi dễ đỗ tốt nghiệp.
Ngày thi cuối, phụ huynh đồng hành cùng con để động viên con hoàn thành tốt bài thi.
Bạn Quốc Việt, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chọn thi môn Lý và tiếng Anh. Môn Lý theo em rất khó, để đạt 8 điểm hơi khó, còn môn Tiếng Anh làm được khoảng 7 điểm.
Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Anh
Sáng 12/6, gần 350.000 thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh - một trong những môn tự chọn được nhiều học sinh lựa chọn nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước hoàn thành ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm 2 môn tự chọn trong số 9 môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Năm nay có hơn 347.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, ít hơn năm trước khoảng 17.000 em.
Hơn 389.000 thí sinh dự thi môn Vật lý- môn thi tự chọn ngày 12/6, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong bối cảnh đề thi đa dạng.
Sáng ngày 12/6 các thí sinh đã hoàn thành bài thi tự chọn môn Vật lý, đây là môn thuộc nhóm khoa học tự nhiên. Vật lý dẫn đầu với 389.630 thí sinh đăng ký, hóa học có 253.966 em và sinh học có 70.303 em (năm 2025 có 354.298 thí sinh).
Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngày 12/6, 10 môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong cùng một buổi sáng, bao gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp và Ngoại ngữ.
Đề và gợi ý đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Địa
Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Môn Địa lý thu hút hơn 448.000 thí sinh đăng ký dự thi.
Sáng 12/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi sáng, các em hoàn thành hai môn tự chọn, trong đó có môn Địa lý với thời gian làm bài 50 phút.
Địa lý là một trong những môn tự chọn thu hút đông đảo thí sinh đăng ký dự thi. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn học này có 448.725 thí sinh lựa chọn, đứng thứ hai trong nhóm khoa học xã hội, sau môn Lịch sử với 570.800 thí sinh.