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Xã hội

Thí sinh thi môn tự chọn, GDKTPL, tiếng Anh và Lý... chia sẻ khó đạt điểm cao

Sáng 12/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn tự chọn. Nhiều thí sinh chia sẻ đề Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh có sự phân hóa cao

Bình Nguyên

Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt.

Sáng ngày 12/6, các thí sinh đã hoàn buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Sáng ngày 12/6, các thí sinh đã hoàn buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

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Thí sinh đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn rời điểm thi sáng nay, nhưng em cũng không tự tin lắm với kết quả bài thi tự chọn của mình.
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Sáng ngày 12/6, các thí sinh bước vào buổi cuối thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với bài thi tự chọn gồm 2 môn; thời gian làm bài mỗi môn 50 phút. Bạn Minh Ngọc và nhiều thí sinh nhận định đề thi môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật và Tiếng Anh có tính phân hóa rõ rệt, đề khó với học sinh học lực bình thường.

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Sáng nay, các thí sinh phải làm hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.
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Em Bảo Ngân (phải) và Minh Anh cho biết năm nay thi tiếng Anh và Giáo dục kinh tế pháp luật dễ tốt nghiệp hơn. Nhưng đề các môn này năm nay hơi khó, các em khó đạt được điểm 8.
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Em Kiều Ngân, học sinh Trường THPT Phúc Lợi cho biết, Giáo dục kinh tế và pháp luật và Tiếng Anh đề đều khó, em chỉ đạt 6-7 điểm. Em chọn môn này vì nghĩ dễ học và thi dễ đỗ tốt nghiệp.

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Em Hoàng Uyên cho biết, đề thi Lý và tiếng Anh năm nay độ khó trung bình, bám sát chương trình, em dự kiến 2 môn đạt điểm khá.
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Ngày thi cuối, phụ huynh đồng hành cùng con để động viên con hoàn thành tốt bài thi.

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Bạn Đỗ Minh Hoàng và nhóm bạn tại điểm thi Trường THPT Thạch Bàn cho biết, đề Lý cũng khó, nhiều lý thuyết, làm chắc có thể đạt 9- 10 điểm. Còn môn Tiếng Anh khó đạt điểm cao.
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﻿Nguyễn Bảo Châm, học sinh Trường Lý Thường Kiệt rời phòng thi tâm trạng không được vui vì năm nay em chọn môn thi Giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Anh vì nghĩ các môn này dễ học. Nhưng không ngờ cả 2 môn này năm nay đề đều khó nên cũng chỉ đạt tầm 6-7 điểm mỗi môn.
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2 thí sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều cũng cho biết, năm nay em chọn thi môn Sử và tiếng Anh. Đây cũng là 2 môn có số thí sinh đăng ký nhiều trong kỳ thi năm nay.
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Em Hoàng Đức Việt, học sinh Trường THPT Thạch Bàn cho biết, đề Lý hơi khó, em có 2 câu khó không làm được nên chỉ mong đạt hơn 7 điểm.

Bạn Quốc Việt, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chọn thi môn Lý và tiếng Anh. Môn Lý theo em rất khó, để đạt 8 điểm hơi khó, còn môn Tiếng Anh làm được khoảng 7 điểm.

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Tại điểm thi Trường THCS Thạch Bàn, em Tố Uyên, Trường THPT Vạn Xuân (Hà Nội) cho biết, em chọn thi môn tiếng Anh và lịch sử. Đề thi tiếng Anh năm nay cũng khó nên khó đạt điểm khá, còn đề thi Sử cũng dễ thở hơn em có thể đạt 8 điểm.
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Thí sinh hoàn thành ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn tự chọn. Nhiều thí sinh nhận định đề thi khó nhưng cũng có thí sinh nhận định đề thi bám sát chương trình học, vừa sức, đồng thời có những câu hỏi mang tính phân loại, học chắc, tư duy tốt, tập trung làm bài... có thể đạt điểm tuyệt đối.

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