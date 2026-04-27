Vụ học sinh Cà Mau nhập viện sau bữa ăn miễn phí, ngành y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra nguồn gốc, xử lý vi phạm và tăng cường an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể để phòng ngừa tai nạn.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục nhận được thông tin ngày 24/4/2026 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 40 học sinh nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn không đồng) với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng… và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. Trước tình hình trên, ngày 25/4/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Trước hết, các cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, không để ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Song song với công tác cấp cứu, ngành Y tế địa phương được yêu cầu nhanh chóng tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu và món ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cần được thực hiện ngay, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

​Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong tổ chức suất ăn cho học sinh.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Hơn 40 học sinh nhập viện sau khi sử dụng bữa ăn miễn phí

Trước đó, sáng 24/4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát các suất ăn miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau). Khoảng hai giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng. Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng.

Tổng cộng 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân khám, theo dõi sức khỏe.

Lực lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đến hiện trường lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các em đã ổn định, nhiều em được xuất viện. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Được biết, bếp ăn 0 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc chủ trì, với sự tham gia của giáo viên và hội viên, đã duy trì trong thời gian dài nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp của các cá nhân hảo tâm.