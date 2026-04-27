Vụ học sinh Cà Mau nhập viện sau bữa ăn miễn phí, ngành y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra nguồn gốc, xử lý vi phạm và tăng cường an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể để phòng ngừa tai nạn.

Bình Nguyên

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục nhận được thông tin ngày 24/4/2026 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 40 học sinh nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn không đồng) với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng… và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. Trước tình hình trên, ngày 25/4/2026, Cục An toàn thực phẩm có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Trước vụ việc, ngày 25/4/2026, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 707/ATTP-NĐTT, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

Ảnh minh họa/Nguồn doisongphapluat.com.vn

Trước hết, các cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát tình trạng sức khỏe, không để ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

Song song với công tác cấp cứu, ngành Y tế địa phương được yêu cầu nhanh chóng tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu và món ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cần được thực hiện ngay, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

​Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, đặc biệt trong trường học, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong tổ chức suất ăn cho học sinh.

Theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm đồng thời báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Hơn 40 học sinh nhập viện sau khi sử dụng bữa ăn miễn phí

Trước đó, sáng 24/4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc phát các suất ăn miễn phí cho học sinh Trường tiểu học Nhụy Cầm (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau). Khoảng hai giờ sau khi ăn, nhiều em đồng loạt có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng. Nhà trường nhanh chóng thông báo cho phụ huynh và cơ quan chức năng.

Tổng cộng 46 học sinh được phụ huynh và giáo viên đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân khám, theo dõi sức khỏe.

Lực lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đến hiện trường lấy mẫu thức ăn để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các em đã ổn định, nhiều em được xuất viện. Bước đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm, song nguyên nhân cụ thể vẫn chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Được biết, bếp ăn 0 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc chủ trì, với sự tham gia của giáo viên và hội viên, đã duy trì trong thời gian dài nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí chủ yếu từ sự đóng góp của các cá nhân hảo tâm.

#ngộ độc thực phẩm #Cà Mau #học sinh #bữa ăn miễn phí #an toàn thực phẩm #điều tra

Hơn 40 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau bữa ăn 0 đồng: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc, khiến hơn 40 học sinh nhập viện cấp cứu.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Trước đó, ngày 24/4, trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 40 học sinh nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm, bánh bao tại bữa ăn miễn phí (bếp ăn 0 đồng), với các biểu hiện mệt mỏi, nôn ói kèm đau bụng… và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân, tỉnh Cà Mau.

'Thủ phạm' khiến 266 học sinh Bình Quới Tây ngộ độc do bánh flan, canh bắp cải

Sở An toàn thực phẩm TP HCM thông tin nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây là do bánh flan và canh bắp cải lây nhiễm chéo.

Ngày 20/4, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Kết quả điều tra xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bữa ăn bán trú. Phân tích dịch tễ cho thấy hầu hết món ăn đều có dấu hiệu nhiễm chéo, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được đánh giá là những món có nguy cơ cao nhất.

Vụ ngộ độc tại trường Bình Quới Tây, ngừng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn

148 học sinh trường Bình Quới Tây nhập viện nghi ngộ độc, trong đó nhiều mẫu xét nghiệm dương tính với Salmonella, đơn vị cung cấp suất ăn bị ngừng hoạt động.

Mẫu xét nghiệm ban đầu tại bệnh viện dương tính Salmonella

Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến sáng nay (10/4) số học sinh bị ngộ độc tăng lên 148 trường hợp tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú. Tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Tình hình mưa dông ở miền Bắc

Từ chiều tối và đêm mai (28/4) đến ngày 29/4, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.  