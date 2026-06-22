Công ty Điện lực An Giang công bố kết quả thầu gói xây lắp hơn 8 tỷ

Vượt qua nhiều đối thủ giảm giá sâu nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân đã chính thức trúng gói thầu xây lắp tại An Giang.

Mới đây, Công ty Điện lực An Giang đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-PCAG do Phó Giám đốc Trần Ngọc Nên ký thay Giám đốc, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Thi công xây lắp (Khu vực Rạch Giá)".

Đây là gói thầu cốt lõi thuộc dự toán công trình "Sửa chữa khu nhà làm việc Trung Tâm Thí Nghiệm Điện An Giang năm 2026", với tổng giá gói thầu và dự toán được xác lập ở mức 8.165.992.443 đồng, sử dụng nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2026 của doanh nghiệp.

Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu trích xuất dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia e-GP, gói thầu được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với sự góp mặt cạnh tranh của 5 nhà thầu độc lập. Thực tế ghi nhận tại bước mở thầu, các đơn vị đã tạo ra một cuộc đua về giá tương đối gay gắt khi chủ động áp dụng các tỷ lệ giảm giá rất sâu nhằm tối ưu hóa năng lực cạnh tranh.

Trong đó, điểm nhấn thuộc về hồ sơ của Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng khi đơn vị này đưa ra giá dự thầu ban đầu là 8.242.258.051,3646 đồng nhưng đề xuất tỷ lệ giảm giá lên tới 19,6%, đưa giá thầu thực tế xuống còn 6.626.775.473,2971 đồng. Kế tiếp là Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên với tỷ lệ giảm giá đề xuất 17,5%, xác định giá dự thầu sau giảm giá ở mức 7.070.736.172,4836 đồng.

Tuy nhiên, quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) trực tuyến tuân thủ các quy định hiện hành đã đem lại một kết quả hoàn toàn khác biệt so với thứ tự về giá thầu ban đầu. Tại Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 1386/QLDA do Tổ chuyên gia đấu thầu thiết lập, các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm kỹ thuật và sự hợp tác làm rõ thông tin đã được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm chất lượng thi công thực tế cho công trình. Dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe của hồ sơ mời thầu, mức giá chào thấp nhất chưa phải là yếu tố tiên quyết nếu hồ sơ pháp lý kỹ thuật chưa đạt tính đồng bộ.

Cụ thể, đối với trường hợp bỏ giá thấp nhất của Công ty TNHH Hoàng Việt Thắng, Tổ chuyên gia sau khi xem xét đã có Kết luận đánh giá "Không đạt" tại bước rà soát năng lực và kinh nghiệm. Mặc dù ngày 31/05/2026, Công ty Điện lực An Giang đã ban hành Công văn số 3504/PCAG-QLDA tạo điều kiện để doanh nghiệp bổ sung, làm rõ E-HSDT trên hệ thống, nhưng nội dung phản hồi ngày 04/06/2026 của nhà thầu vẫn được ghi nhận là không đạt yêu cầu đề ra.

Tương tự, đối với Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên, bên mời thầu cũng đã gửi văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ kỹ thuật số 3503/PCAG-QLDA cùng ngày 31/05/2026. Tuy nhiên, do doanh nghiệp này giữ im lặng và không thực hiện phản hồi thông tin tính đến hết thời hạn quy định, Tổ chuyên gia đã tiến hành chấm "Không đạt" tiêu chuẩn kỹ thuật dựa trên các tài liệu hiện có.

Việc hai đơn vị bỏ giá thấp nhất lần lượt bị loại do không vượt qua các rào cản kỹ thuật hành chính theo luật định đã mở ra cơ hội cho nhà thầu xếp hạng tiếp theo là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân (Mã số thuế: 1700860108). Doanh nghiệp này tham gia thầu với tư cách độc lập, đưa ra giá dự thầu là 8.094.626.022,8193 đồng cùng tỷ lệ giảm giá 11,1%, thiết lập mức giá dự thầu sau giảm giá đạt 7.196.122.534,2864 đồng. Qua các bước kiểm tra, hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân được đánh giá đạt toàn diện 100% các tiêu chí từ tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm cho đến các giải pháp huy động nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu.

Kết quả chung cuộc, Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân chính thức được phê duyệt trúng thầu với giá trúng thầu làm tròn là 7.196.122.534 đồng. Phương án lựa chọn này giúp mang lại khoản tiết kiệm ngân sách đầu tư hơn 969 triệu đồng cho chủ đầu tư Công ty Điện lực An Giang, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 11,8% so với giá dự toán ban đầu. Bên cạnh đó, tính đa chiều của gói thầu cũng được ghi nhận khi các nhà thầu còn lại gồm Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân và Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đều đạt các tiêu chuẩn về tài chính kỹ thuật, lần lượt xếp hạng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách xem xét.

Dưới góc nhìn phân tích chuyên môn, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, việc các chủ đầu tư kiên quyết đánh giá không đạt đối với những hồ sơ dự thầu thiếu tính hợp lý kỹ thuật hoặc không phối hợp làm rõ thông tin, bất kể họ bỏ giá rất thấp, là quy trình hoàn toàn chuẩn xác và cần thiết. Đấu thầu qua mạng không phải là một cuộc chạy đua giảm giá bằng mọi giá, mà mục tiêu cốt lõi là lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực thực tế để đưa công trình về đích an toàn, bền vững. Quy trình rà soát minh bạch và khách quan của Tổ chuyên gia tại gói thầu này đã góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật đấu thầu hiện hành.

Xét về lịch sử năng lực, dữ liệu hệ thống ghi nhận Công ty TNHH Xây dựng Thành Nhân có địa chỉ trụ sở đặt tại Số 214 Đường Trần Quang Khải, Phường Rạch Giá, An Giang. Đây là thông tin địa giới hành chính mới sau khi thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp địa phương. Doanh nghiệp hoạt động dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Hồng Vinh và là một cái tên có bề dày kinh nghiệm thi công xây lắp tại địa bàn với lịch sử tham gia 61 gói thầu, trong đó trúng độc lập 30 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt hơn 84 tỷ đồng.

CƠ CHẾ LÀM RÕ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ GIỚI HẠN PHÁP LÝ CHO PHÉP Làm rõ hồ sơ dự thầu là quy trình quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá. Theo Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm giải thích các nội dung chưa rõ theo yêu cầu của bên mời thầu. Nếu hồ sơ thiếu tài liệu về tư cách hợp lệ, báo cáo tài chính, nhân sự hoặc thiết bị, chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu chứng minh. Thậm chí, nhà thầu có quyền chủ động gửi tài liệu làm rõ nếu phát hiện sai sót sau khi đóng thầu. Tuy nhiên, việc làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc "không làm thay đổi bản chất" quy định tại Khoản 3 Điều 30. Cụ thể: Không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và tuyệt đối không được thay đổi giá dự thầu. Các tài liệu bổ sung sau thời điểm đóng thầu chỉ được chấp nhận để chứng minh năng lực, kinh nghiệm đã có trước đó chứ không phải là tạo ra năng lực mới cho nhà thầu. Toàn bộ quá trình làm rõ phải được thực hiện bằng văn bản và lưu trữ như một phần của hồ sơ dự thầu. Đối với các gói thầu thực hiện qua mạng, việc làm rõ cũng phải tiến hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đảm bảo tính minh bạch và lưu vết giao dịch. Quy định này giúp loại bỏ tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu "thỏa thuận ngầm" để hợp thức hóa các hồ sơ yếu kém, bảo vệ quyền lợi của các nhà thầu tuân thủ đúng luật tại mọi địa phương.

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