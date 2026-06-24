Đấu thầu tại xã Tri Tôn: Giảm giá sâu, nhà thầu Gia Vĩ Hòa giành lợi thế

Đưa ra thư giảm giá gần 500 triệu đồng, Công ty Gia Vĩ Hòa đã vượt qua hai đối thủ nặng ký để vươn lên vị trí xếp hạng thứ nhất tại gói thầu hơn 4,5 tỷ đồng.

Phòng Kinh tế xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) vừa công bố các bước đánh giá hồ sơ tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng thuộc công trình "Nâng cấp đường kết nối đoạn từ ĐT958 đến ĐT959". Đây là dự án giao thông trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn. Bên cạnh kết quả tài chính đầy bất ngờ, gói thầu này cũng từng ghi nhận nhiều văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời thầu (HSMT) từ các nhà thầu quan tâm.

Bước ngoặt tài chính từ thư giảm giá

Theo thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Gói thầu số 05 (Mã số TBMT: IB2600184264) có giá gói thầu được phê duyệt là 4.540.208.000 đồng, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói trong thời gian 210 ngày. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu chính thức nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty TNHH Một thành viên Gia Vĩ Hòa, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Huỳnh Khanh và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thanh Khiết.

Biên bản mở thầu cho thấy mức giá dự thầu của các đơn vị bám rất sát giá trần. Cụ thể, Công ty Thanh Khiết dự thầu ở mức 4.538.074.893 đồng; Công ty Gia Vĩ Hòa đưa ra mức giá 4.538.603.467 đồng; trong khi Công ty Huỳnh Khanh có mức giá thấp nhất là 4.176.991.000 đồng. Với cục diện này, Công ty Huỳnh Khanh được nhận định là có lợi thế lớn về mặt tài chính.

Tuy nhiên, bước ngoặt của cuộc đua chỉ thực sự lộ diện khi bước vào giai đoạn mở văn bản giảm giá. Công ty TNHH Một thành viên Gia Vĩ Hòa đã tạo nên sự đột phá khi đính kèm thư giảm giá lên tới 499.246.381,37 đồng. Nhờ quyết định giảm giá sâu này, giá dự thầu sau giảm giá của Công ty Gia Vĩ Hòa hạ xuống chỉ còn 4.039.357.085,63 đồng.

Kết quả đánh giá chi tiết từ tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái A (đơn vị tư vấn đấu thầu) xác nhận cả 3 nhà thầu đều đạt các yêu cầu về tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Căn cứ vào yếu tố giá thấp nhất, Công ty Gia Vĩ Hòa đã chính thức vượt qua các đối thủ để xếp hạng thứ nhất, mở ra cơ hội lớn được lựa chọn trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 11,03%.

Nguồn MSC

Lùm xùm tiêu chí "ẩn" trong hồ sơ mời thầu

Mặc dù gói thầu đã tìm được nhà thầu xếp hạng ưu thế, song diễn biến trước đó của quá trình phát hành HSMT lại để lại nhiều băn khoăn cho các đơn vị tham gia. Ngay sau khi Phòng Kinh tế xã Tri Tôn ban hành HSMT theo Quyết định số 26/QĐ-PKT ngày 06/05/2026, hệ thống đã ghi nhận loạt kiến nghị gay gắt yêu cầu làm rõ các tiêu chí.

Cụ thể, các nhà thầu đã phản ứng trước yêu cầu về nhân sự chủ chốt của HSMT. Phía mời thầu yêu cầu vị trí Chỉ huy trưởng và Phụ trách kỹ thuật thi công phải có trình độ đại học chuyên ngành liên quan đến công trình giao thông và có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Nhiều doanh nghiệp cho rằng quy định này đang cao hơn so với tinh thần của Nghị định 175/2024/NĐ-CP, gián tiếp bó hẹp quyền tiếp cận của các nhà thầu nhỏ và vừa.

Đáng chú ý, HSMT còn đưa vào một vị trí khá "lạ" trong cơ cấu quản lý chất lượng là "Cán bộ phụ trách thanh toán phải có chuyên ngành kỹ sư kinh tế xây dựng hoặc xây dựng dân dụng". Các nhà thầu lập tức có văn bản phản đối, khẳng định đây là tiêu chí chưa phù hợp với tính chất của một gói thầu thi công xây dựng giao thông thông thường. Trước các kiến nghị này, Phòng Kinh tế xã Tri Tôn đã thống nhất các nội dung phản hồi, làm rõ E-HSMT thông qua các Công văn trả lời số 11.05-1/2026/CV-TA ngày 11/05/2026 và số 12.05-1/2026/CV-TA ngày 12/05/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thái A.

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rất rõ về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong hoạt động lựa chọn nhà thầu. Việc các đơn vị tư vấn đấu thầu đưa ra các tiêu chí quá chi tiết hoặc không liên quan trực tiếp đến công việc xây lắp chính – như yêu cầu bằng cấp cụ thể cho cán bộ làm thủ tục thanh toán – rất dễ bị xem là hành vi cấm theo quy định pháp luật.

"Bên mời thầu có quyền đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm chất lượng công trình, nhưng các tiêu chuẩn đó phải dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, tránh việc biến tướng các yêu cầu nhân sự thành rào cản hành chính nhằm loại bỏ nhà thầu" – Ông Vũ nhấn mạnh.