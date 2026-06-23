Xã Gò Quao: Công ty Đất Việt trúng gói thầu xây lắp hơn 6,1 tỷ đồng

Phòng Kinh Tế xã Gò Quao vừa ban hành Quyết định số 79/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Xây dựng mới, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tuyến ấp Phước Thọ (Đầu tuyến Cầu kênh Chủ Mon đến Cầu Miễu); Hạng mục: Xây dựng mới.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách này có giá dự toán được duyệt là 6.342.880.457 đồng, áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng và phương thức lựa chọn một giai đoạn một túi hồ sơ. Đây là công trình hạ tầng giao thông nông thôn quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận sự tham gia của 3 đơn vị dự thầu. Số liệu công bố cho thấy, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Đồng Tháp đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 5.763.220.078,958 đồng (tương ứng tỷ lệ giảm giá 5%). Nhà thầu tiếp theo là Công ty TNHH 68 Tân Phúc tham gia với giá bỏ thầu là 6.321.947.401,4984 đồng. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt tham gia dự thầu với giá chào ban đầu là 6.400.701.599,2645 đồng, sau khi áp dụng tỷ lệ giảm giá 3,5% thì giá dự thầu còn 6.176.677.043,2903 đồng.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 07/2026/BCDG-MFA do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MFA Trọng Phúc thực hiện cho thấy, hai nhà thầu gồm Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Đồng Tháp và Công ty TNHH 68 Tân Phúc đều không đáp ứng được các tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu. Do đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt là đơn vị duy nhất vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để tiến vào bước xem xét tài chính. Tại Quyết định số 79/QĐ-PKT do Phó Trưởng phòng - Phan Thị Diễm Thúy ký ban hành, giá đề nghị và phê duyệt trúng thầu chính thức của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt là 6.176.677.043 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định trong vòng 180 ngày. So với giá gói thầu ban đầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt hơn 166 triệu đồng.

Nguồn MSC

Lịch sử tham gia đấu thầu của đơn vị trúng thầu

Trích xuất dữ liệu từ hệ thống phân tích thông tin đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đất Việt (mã số thuế: 1700867738) đăng ký địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại Số 953, Khu Phố Minh Long, Phường Rạch Giá, An Giang do ông Hà Thanh đứng tên đại diện pháp luật với chức vụ Giám đốc. Doanh nghiệp có lịch sử hoạt động năng nổ trong lĩnh vực xây lắp và tư vấn khi đã tham gia tổng cộng 132 gói thầu trên cả nước, trong đó trúng 53 gói, trượt 76 gói, 2 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt hơn 254 tỷ đồng. Theo số liệu thống kê trung bình, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán của doanh nghiệp này đạt mức 96.97%.

Hệ thống dữ liệu cho thấy nhà thầu này từng có kinh nghiệm triển khai nhiều gói thầu xây lắp tại địa bàn tỉnh An Giang và các khu vực lân cận.

Cụ thể: Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt, doanh nghiệp tham gia dự thầu 7 gói và trúng cả 7 gói với tổng giá trị hơn 33,1 tỷ đồng, tiêu biểu là Gói thầu số 01: Thi công xây dựng Nâng cấp đường, hệ thống thoát nước một số tuyến đường phường Vĩnh Bảo với giá trúng thầu 1.901.170.050 đồng.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Tiến Dương, đơn vị này trúng tuyệt đối 5/5 gói thầu đã tham gia với tổng giá trị hơn 27,8 tỷ đồng. Tại Ban Quản lý dự án khu vực Châu Thành - Bến Tre (cũ), nhà thầu Đất Việt trúng 4/5 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu ghi nhận trên hệ thống là hơn 73 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng từng được phê duyệt trúng Gói thầu số 01: Xây dựng mới do Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương mời thầu với giá 1.767.170.279 đồng và Gói thầu số 1: Nâng cấp mặt đường và rãnh thoát nước do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng HK39 mời thầu với giá 4.356.775.790 đồng.

Yêu cầu khách quan trong công tác chấm xét thầu

Phân tích về quy trình vận hành của phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ áp dụng cho các gói thầu chào hàng cạnh tranh hiện nay, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết, việc các nhà thầu có mức chào giá thấp bị loại từ bước đánh giá kỹ thuật là tình huống diễn ra phổ biến trong hoạt động đấu thầu qua mạng.

Theo quy định chung, bước đánh giá kỹ thuật là rào cản mang tính bắt buộc nhằm kiểm tra biện pháp thi công, tiến độ thực hiện và chất lượng vật tư của nhà thầu có tương thích với công trình hay không. Nếu hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các tiêu chuẩn cốt lõi này, việc chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu có giá cao hơn nhưng bảo đảm được tính khả thi kỹ thuật là giải pháp bảo đảm chất lượng công trình theo đúng quy định pháp luật.

Dù vậy, để hoạt động đầu tư công diễn ra đạt hiệu quả tối ưu, các cơ quan chức năng luôn khuyến khích các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn xét thầu xây dựng hệ thống tiêu chí mời thầu một cách định lượng rõ ràng, tránh các tiêu chuẩn mang tính định tính gây khó khăn cho các nhà thầu tham gia.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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