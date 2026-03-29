Vĩnh Long: Dấu hỏi năng lực thực sự và trách nhiệm chủ đầu tư sau các gói thầu "sát giá" [Kỳ 3]

Nhà thầu Vạn Tín Phát trúng thầu dày đặc nhưng thực tế năng lực nhân sự và tài chính ra sao? Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư tại Vĩnh Long cần được làm rõ.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thành công của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát dựa trên một nền tảng quan hệ khách hàng vô cùng ổn định. Trong đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải là "khách hàng lớn nhất" với 41 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu riêng tại đơn vị này đã vượt con số 2,7 tỷ đồng thông qua hàng chục gói thầu tư vấn giám sát và xây lắp nhỏ lẻ.

Theo tìm hiểu, mặc dù trúng thầu với tần suất lớn, nhưng điểm năng lực tài chính của nhà thầu này theo phân tích dữ liệu chỉ đạt 2,59/100 điểm, năng lực cạnh tranh đạt mức thấp kỷ lục 0,33/100 điểm. Quy mô doanh nghiệp được đánh giá ở mức 7,00 điểm với đội ngũ nhân sự đăng ký chỉ 5 người. Những chỉ số này tạo nên một bức tranh tương phản mạnh mẽ với thực tế trúng thầu "bất bại" của công ty.

Đặc biệt, sau khi có sự sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1687/NQ-UBTVQH15 từ ngày 01/07/2025, tỉnh Vĩnh Long thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm của các chủ đầu tư cấp xã và các đơn vị sự nghiệp (trường học) càng trở nên quan trọng hơn trong việc quản lý ngân sách. Tuy nhiên, việc liên tiếp chỉ định thầu cho một doanh nghiệp "quen mặt" với tỷ lệ tiết kiệm thấp khiến dư luận đặt nghi vấn về việc liệu có hay không sự ưu ái ngầm?

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu cốt lõi là hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc chia nhỏ gói thầu để áp dụng chỉ định thầu hoặc liên tục chỉ định cho một đơn vị duy nhất là những dấu hiệu cần được cơ quan chức năng giám sát làm rõ để đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng".

Bên cạnh đó, hồ sơ cho thấy Công ty Vạn Tín Phát còn có mối quan hệ liên danh với một số nhà thầu khác như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Minh Long (trúng thầu) hay Công ty TNHH Vạn Xuân (trượt thầu). Đáng chú ý, Công ty TNHH Vạn Xuân cũng chính là đơn vị tư vấn đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,89 tỷ đồng tại xã Đông Hải mà Vạn Tín Phát vừa trúng. Mối quan hệ đan xen này giữa đơn vị tư vấn và nhà thầu trúng thầu là một chi tiết cần được lưu tâm.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, việc nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng và tính minh bạch trong đấu thầu là tối quan trọng. Các chủ đầu tư cần giải trình rõ ràng lý do lựa chọn nhà thầu khi các chỉ số cạnh tranh của đơn vị đó không thực sự ấn tượng so với mặt bằng chung".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Vĩnh Long #đấu thầu #Vạn Tín Phát #chủ đầu tư #năng lực nhà thầu #quản lý ngân sách

Vĩnh Long: "Choáng" với tỷ lệ trúng thầu 97% của Công ty Xây dựng Vạn Tín Phát [Kỳ 1]

Chỉ với 5 nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã lập kỳ tích khi tham gia 98 gói thầu và trúng tới 95 gói, thâu tóm hàng loạt dự án tại các xã, trường học.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát (Mã số thuế: 2100474945; trụ sở tại Số 59, Đường Dương Quang Đông, Khóm Bến Chuối, Phường Duyên Hải, Vĩnh Long) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương. Dù đăng ký số lượng nhân viên khiêm tốn chỉ 5 người, nhưng năng lực "đấu đâu trúng đó" của doanh nghiệp do ông Dương Kim Trọng làm đại diện pháp luật lại khiến những nhà thầu kỳ cựu nhất cũng phải ngả mũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số 14.987.221.295 đồng. Điều đáng nói, phần lớn doanh thu của công ty đến từ các gói chỉ định thầu (chiếm hơn 13,9 tỷ đồng).

Vĩnh Long: "Ma trận" chỉ định thầu xây lắp trường học về tay nhà thầu Vạn Tín Phát [Kỳ 2]

Hàng loạt trường tiểu học tại Vĩnh Long đồng loạt phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Vạn Tín Phát trong cùng một thời điểm với giá trị gói thầu lên đến hàng tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sức mạnh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát không chỉ dừng lại ở các trụ sở hành chính xã mà còn lan rộng sang hệ thống giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương. Chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp nhận được các "tin vui" từ nhiều hiệu trưởng trường học.

Điển hình, ngày 17/10/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh - ông Cao Văn Ngoan đã ký Quyết định số 73/QĐ-THPCT chỉ định Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát thực hiện Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sân đường, cổng, hàng rào, vỉa hè, nhà vệ sinh. Giá trị chỉ định thầu là 1.306.000.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Đồng Nai: Công ty Vạn Tín Phát và gói thầu "một mình một ngựa" tại xã Lộc Thành [Kỳ 1]

Chỉ với duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói thầu xây dựng tại Trường TH&THCS Lộc Thành do UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư đã về tay Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/03/2026, ông Hồ Quang Khánh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 256/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng khối phòng ở bán trú; nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thành.

Gói thầu này có số E-TBMT là IB2600052380, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát cho biết, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

