Vĩnh Long: Dấu hỏi năng lực thực sự và trách nhiệm chủ đầu tư sau các gói thầu "sát giá" [Kỳ 3]

Nhà thầu Vạn Tín Phát trúng thầu dày đặc nhưng thực tế năng lực nhân sự và tài chính ra sao? Trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư tại Vĩnh Long cần được làm rõ.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thành công của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát dựa trên một nền tảng quan hệ khách hàng vô cùng ổn định. Trong đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Duyên Hải là "khách hàng lớn nhất" với 41 gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu riêng tại đơn vị này đã vượt con số 2,7 tỷ đồng thông qua hàng chục gói thầu tư vấn giám sát và xây lắp nhỏ lẻ.

Theo tìm hiểu, mặc dù trúng thầu với tần suất lớn, nhưng điểm năng lực tài chính của nhà thầu này theo phân tích dữ liệu chỉ đạt 2,59/100 điểm, năng lực cạnh tranh đạt mức thấp kỷ lục 0,33/100 điểm. Quy mô doanh nghiệp được đánh giá ở mức 7,00 điểm với đội ngũ nhân sự đăng ký chỉ 5 người. Những chỉ số này tạo nên một bức tranh tương phản mạnh mẽ với thực tế trúng thầu "bất bại" của công ty.

Nguồn MSC

Đặc biệt, sau khi có sự sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1687/NQ-UBTVQH15 từ ngày 01/07/2025, tỉnh Vĩnh Long thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm của các chủ đầu tư cấp xã và các đơn vị sự nghiệp (trường học) càng trở nên quan trọng hơn trong việc quản lý ngân sách. Tuy nhiên, việc liên tiếp chỉ định thầu cho một doanh nghiệp "quen mặt" với tỷ lệ tiết kiệm thấp khiến dư luận đặt nghi vấn về việc liệu có hay không sự ưu ái ngầm?

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Theo Luật Đấu thầu 2023, mục tiêu cốt lõi là hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Việc chia nhỏ gói thầu để áp dụng chỉ định thầu hoặc liên tục chỉ định cho một đơn vị duy nhất là những dấu hiệu cần được cơ quan chức năng giám sát làm rõ để đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng".

Bên cạnh đó, hồ sơ cho thấy Công ty Vạn Tín Phát còn có mối quan hệ liên danh với một số nhà thầu khác như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Minh Long (trúng thầu) hay Công ty TNHH Vạn Xuân (trượt thầu). Đáng chú ý, Công ty TNHH Vạn Xuân cũng chính là đơn vị tư vấn đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 1,89 tỷ đồng tại xã Đông Hải mà Vạn Tín Phát vừa trúng. Mối quan hệ đan xen này giữa đơn vị tư vấn và nhà thầu trúng thầu là một chi tiết cần được lưu tâm.

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, việc nâng cao năng lực giám sát của cộng đồng và tính minh bạch trong đấu thầu là tối quan trọng. Các chủ đầu tư cần giải trình rõ ràng lý do lựa chọn nhà thầu khi các chỉ số cạnh tranh của đơn vị đó không thực sự ấn tượng so với mặt bằng chung".

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.