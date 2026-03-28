Vĩnh Long: "Ma trận" chỉ định thầu xây lắp trường học về tay nhà thầu Vạn Tín Phát [Kỳ 2]

Hàng loạt trường tiểu học tại Vĩnh Long đồng loạt phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Vạn Tín Phát trong cùng một thời điểm với giá trị gói thầu lên đến hàng tỷ đồng.

Hải Đăng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sức mạnh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát không chỉ dừng lại ở các trụ sở hành chính xã mà còn lan rộng sang hệ thống giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương. Chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp nhận được các "tin vui" từ nhiều hiệu trưởng trường học.

Điển hình, ngày 17/10/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh - ông Cao Văn Ngoan đã ký Quyết định số 73/QĐ-THPCT chỉ định Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát thực hiện Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sân đường, cổng, hàng rào, vỉa hè, nhà vệ sinh. Giá trị chỉ định thầu là 1.306.000.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Nguồn MSC

Cùng ngày 17/10/2025, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hiệu trưởng Võ Thanh Hiền cũng ký Quyết định số 27/QĐ-THLVT lựa chọn nhà thầu Vạn Tín Phát cho gói thầu có nội dung tương tự với mức giá cao hơn: 1.436.000.000 đồng. Đến ngày 21/10/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Quí - bà Nguyễn Thị Hoài Thơ tiếp tục ký Quyết định số 64/QĐ-THVTQ phê duyệt cho công ty này trúng gói thầu xây lắp trị giá 1.039.000.000 đồng.

Chuỗi trúng thầu chưa dừng lại khi vào ngày 31/10/2025, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phê duyệt gói thầu sửa chữa nhà xe và mái che trị giá 190.000.000 đồng. Tiếp đó, ngày 24/11/2025, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An - ông Lê Đoàn Vũ Phong ký Quyết định số 124/QĐ-THCSCVA giao gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất trị giá 198.325.537 đồng cho doanh nghiệp này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc không qua mạng. Việc áp dụng hình thức này thường dựa trên tính cấp bách hoặc các hạn mức luật định, tuy nhiên khi một nhà thầu duy nhất được nhiều đơn vị khác nhau lựa chọn trong cùng một khoảng thời gian ngắn, dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế - tức tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách - vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Việc trúng thầu sát giá dự toán tại hàng loạt đơn vị giáo dục cho thấy tính cạnh tranh đang bị hạn chế đáng kể".

Không chỉ các trường học, Phòng Kinh tế tại các xã cũng thường xuyên chọn Vạn Tín Phát làm "đối tác vàng". Tại xã Ngũ Lạc, Trưởng phòng Đặng Văn Khương đã ký ít nhất 3 quyết định chỉ định thầu cho doanh nghiệp này từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, bao gồm tư vấn khảo sát và sửa chữa đường nhựa với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Dấu hỏi về sự phân bổ nguồn lực của một Công ty có 5 nhân viên theo đăng ký để đảm đương khối lượng công việc khổng lồ, trải dài trên nhiều xã và trường học vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng từ các bên liên quan.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Vĩnh Long: Dấu hỏi năng lực thực sự và trách nhiệm chủ đầu tư sau các gói thầu "sát giá"

#đấu thầu #Vạn Tín Phát #Vĩnh Long #trường học #chỉ định thầu #xây lắp

Bạn đọc - Phản biện

Vĩnh Long: "Choáng" với tỷ lệ trúng thầu 97% của Công ty Xây dựng Vạn Tín Phát [Kỳ 1]

Chỉ với 5 nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã lập kỳ tích khi tham gia 98 gói thầu và trúng tới 95 gói, thâu tóm hàng loạt dự án tại các xã, trường học.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát (Mã số thuế: 2100474945; trụ sở tại Số 59, Đường Dương Quang Đông, Khóm Bến Chuối, Phường Duyên Hải, Vĩnh Long) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương. Dù đăng ký số lượng nhân viên khiêm tốn chỉ 5 người, nhưng năng lực "đấu đâu trúng đó" của doanh nghiệp do ông Dương Kim Trọng làm đại diện pháp luật lại khiến những nhà thầu kỳ cựu nhất cũng phải ngả mũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số 14.987.221.295 đồng. Điều đáng nói, phần lớn doanh thu của công ty đến từ các gói chỉ định thầu (chiếm hơn 13,9 tỷ đồng).

Bạn đọc - Phản biện

"Sức khỏe" Công ty Vạn Tín Phát: Tỷ lệ trúng thầu 80% và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 3]

Với tổng giá trị trúng thầu gần 870 tỷ đồng và tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát đang khẳng định vị thế "đáng gờm" trong làng xây lắp tại tỉnh Đồng Nai.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát đã tham gia tổng cộng 97 gói thầu trên toàn quốc. Trong đó, doanh nghiệp này đã trúng thầu 78 gói, trượt 13 gói, 5 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng: 869.326.425.309 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 407 tỷ đồng và vai trò liên danh là hơn 461 tỷ đồng. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đạt mức xấp xỉ 80,4%, một tỷ lệ cực cao so với mặt bằng chung của ngành xây dựng hiện nay.

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Công ty Vạn Tín Phát và gói thầu "một mình một ngựa" tại xã Lộc Thành [Kỳ 1]

Chỉ với duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói thầu xây dựng tại Trường TH&THCS Lộc Thành do UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư đã về tay Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/03/2026, ông Hồ Quang Khánh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 256/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng khối phòng ở bán trú; nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thành.

Gói thầu này có số E-TBMT là IB2600052380, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát cho biết, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

