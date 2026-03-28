Vĩnh Long: "Ma trận" chỉ định thầu xây lắp trường học về tay nhà thầu Vạn Tín Phát [Kỳ 2]

Hàng loạt trường tiểu học tại Vĩnh Long đồng loạt phê duyệt chỉ định thầu cho Công ty Vạn Tín Phát trong cùng một thời điểm với giá trị gói thầu lên đến hàng tỷ đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sức mạnh của Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát không chỉ dừng lại ở các trụ sở hành chính xã mà còn lan rộng sang hệ thống giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại địa phương. Chỉ trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025, doanh nghiệp này đã liên tiếp nhận được các "tin vui" từ nhiều hiệu trưởng trường học.

Điển hình, ngày 17/10/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh - ông Cao Văn Ngoan đã ký Quyết định số 73/QĐ-THPCT chỉ định Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát thực hiện Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sân đường, cổng, hàng rào, vỉa hè, nhà vệ sinh. Giá trị chỉ định thầu là 1.306.000.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Cùng ngày 17/10/2025, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Hiệu trưởng Võ Thanh Hiền cũng ký Quyết định số 27/QĐ-THLVT lựa chọn nhà thầu Vạn Tín Phát cho gói thầu có nội dung tương tự với mức giá cao hơn: 1.436.000.000 đồng. Đến ngày 21/10/2025, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Quí - bà Nguyễn Thị Hoài Thơ tiếp tục ký Quyết định số 64/QĐ-THVTQ phê duyệt cho công ty này trúng gói thầu xây lắp trị giá 1.039.000.000 đồng.

Chuỗi trúng thầu chưa dừng lại khi vào ngày 31/10/2025, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phê duyệt gói thầu sửa chữa nhà xe và mái che trị giá 190.000.000 đồng. Tiếp đó, ngày 24/11/2025, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An - ông Lê Đoàn Vũ Phong ký Quyết định số 124/QĐ-THCSCVA giao gói thầu sửa chữa cơ sở vật chất trị giá 198.325.537 đồng cho doanh nghiệp này.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hầu hết các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc không qua mạng. Việc áp dụng hình thức này thường dựa trên tính cấp bách hoặc các hạn mức luật định, tuy nhiên khi một nhà thầu duy nhất được nhiều đơn vị khác nhau lựa chọn trong cùng một khoảng thời gian ngắn, dư luận đặt câu hỏi về tính khách quan.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về các trường hợp được chỉ định thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế - tức tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách - vẫn phải là ưu tiên hàng đầu. Việc trúng thầu sát giá dự toán tại hàng loạt đơn vị giáo dục cho thấy tính cạnh tranh đang bị hạn chế đáng kể".

Không chỉ các trường học, Phòng Kinh tế tại các xã cũng thường xuyên chọn Vạn Tín Phát làm "đối tác vàng". Tại xã Ngũ Lạc, Trưởng phòng Đặng Văn Khương đã ký ít nhất 3 quyết định chỉ định thầu cho doanh nghiệp này từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, bao gồm tư vấn khảo sát và sửa chữa đường nhựa với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Dấu hỏi về sự phân bổ nguồn lực của một Công ty có 5 nhân viên theo đăng ký để đảm đương khối lượng công việc khổng lồ, trải dài trên nhiều xã và trường học vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng từ các bên liên quan.

[Kỳ 3:] Vĩnh Long: Dấu hỏi năng lực thực sự và trách nhiệm chủ đầu tư sau các gói thầu "sát giá"