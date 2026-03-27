Vĩnh Long: "Choáng" với tỷ lệ trúng thầu 97% của Công ty Xây dựng Vạn Tín Phát [Kỳ 1]

Chỉ với 5 nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã lập kỳ tích khi tham gia 98 gói thầu và trúng tới 95 gói, thâu tóm hàng loạt dự án tại các xã, trường học.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát (Mã số thuế: 2100474945; trụ sở tại Số 59, Đường Dương Quang Đông, Khóm Bến Chuối, Phường Duyên Hải, Vĩnh Long) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương. Dù đăng ký số lượng nhân viên khiêm tốn chỉ 5 người, nhưng năng lực "đấu đâu trúng đó" của doanh nghiệp do ông Dương Kim Trọng làm đại diện pháp luật lại khiến những nhà thầu kỳ cựu nhất cũng phải ngả mũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số 14.987.221.295 đồng. Điều đáng nói, phần lớn doanh thu của công ty đến từ các gói chỉ định thầu (chiếm hơn 13,9 tỷ đồng).

Nguồn MSC

Gần đây nhất, vào ngày 18/03/2026, ông Lê Thanh Vũ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đông Hải đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sân nền và hàng rào khu hành chính xã Đông Hải. Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã được lựa chọn trúng thầu với giá 1.894.000.000 đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Trước đó, cũng tại đơn vị này, nhà thầu Vạn Tín Phát đã "bỏ túi" gói thầu thi công xây dựng phòng họp trực tuyến và mở rộng nhà vệ sinh với giá 680.000.000 đồng theo Quyết định số 95/QĐ-VP ký ngày 06/11/2025.

Phân tích sâu về dữ liệu tài chính cho thấy một nghịch lý về hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 98,51%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 1,49%. Thậm chí, thống kê cho thấy có tới 20 gói thầu mà doanh nghiệp này trúng với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0% và 23 gói thầu khác có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%).

Dưới góc độ chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Tỷ lệ trúng thầu lên tới 97% là một con số cực kỳ hy hữu trong hoạt động đấu thầu cạnh tranh. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức thấp và nhà thầu liên tục trúng tại một địa bàn hẹp, các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu".

Việc trúng thầu dày đặc với giá sát nút không chỉ đặt ra dấu hỏi về tính minh bạch mà còn về năng lực thực hiện dự án. Với 5 nhân sự, làm thế nào Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát có thể cùng lúc triển khai hàng loạt gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương như xã Đông Hải, xã Ngũ Lạc, xã Long Hữu và các trường học trên địa bàn tỉnh?.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Vĩnh Long: "Ma trận" chỉ định thầu xây lắp trường học về tay nhà thầu Vạn Tín Phát

Lũng Lô 2 - Vạn Tín Phát đối đầu tại gói thầu suối chống hạn hơn 82 tỷ tại Lộc Ninh

Biên bản mở thầu gói thầu xây dựng suối chống hạn tại QLDA khu vực Lộc Ninh ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt về giá giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2 và Liên danh Vạn Tín Phát.

Gói thầu "Xây dựng" thuộc dự án "Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến)" đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi bước vào giai đoạn xét thầu với sự tham gia của hai nhà thầu có năng lực xây lắp mạnh. Theo biên bản mở thầu ngày 06/02/2026, gói thầu này có giá dự toán được công khai là 82.620.879.546 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Đồng Nai: Công ty Vạn Tín Phát và gói thầu "một mình một ngựa" tại xã Lộc Thành [Kỳ 1]

Chỉ với duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói thầu xây dựng tại Trường TH&THCS Lộc Thành do UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư đã về tay Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/03/2026, ông Hồ Quang Khánh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đã ký Quyết định số 256/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng khối phòng ở bán trú; nhà ăn, nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thành.

Gói thầu này có số E-TBMT là IB2600052380, được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát cho biết, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất 01 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

"Sức khỏe" Công ty Vạn Tín Phát: Tỷ lệ trúng thầu 80% và dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 3]

Với tổng giá trị trúng thầu gần 870 tỷ đồng và tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát đang khẳng định vị thế "đáng gờm" trong làng xây lắp tại tỉnh Đồng Nai.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát đã tham gia tổng cộng 97 gói thầu trên toàn quốc. Trong đó, doanh nghiệp này đã trúng thầu 78 gói, trượt 13 gói, 5 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp (bao gồm cả liên danh) đạt con số ấn tượng: 869.326.425.309 đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập là hơn 407 tỷ đồng và vai trò liên danh là hơn 461 tỷ đồng. Phân tích dữ liệu cho thấy, tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này đạt mức xấp xỉ 80,4%, một tỷ lệ cực cao so với mặt bằng chung của ngành xây dựng hiện nay.

