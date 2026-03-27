Vĩnh Long: "Choáng" với tỷ lệ trúng thầu 97% của Công ty Xây dựng Vạn Tín Phát [Kỳ 1]

Chỉ với 5 nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã lập kỳ tích khi tham gia 98 gói thầu và trúng tới 95 gói, thâu tóm hàng loạt dự án tại các xã, trường học.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát (Mã số thuế: 2100474945; trụ sở tại Số 59, Đường Dương Quang Đông, Khóm Bến Chuối, Phường Duyên Hải, Vĩnh Long) đang nổi lên như một hiện tượng trong lĩnh vực đầu tư công tại địa phương. Dù đăng ký số lượng nhân viên khiêm tốn chỉ 5 người, nhưng năng lực "đấu đâu trúng đó" của doanh nghiệp do ông Dương Kim Trọng làm đại diện pháp luật lại khiến những nhà thầu kỳ cựu nhất cũng phải ngả mũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, tính đến tháng 3/2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 98 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy đạt con số 14.987.221.295 đồng. Điều đáng nói, phần lớn doanh thu của công ty đến từ các gói chỉ định thầu (chiếm hơn 13,9 tỷ đồng).

Nguồn MSC

Gần đây nhất, vào ngày 18/03/2026, ông Lê Thanh Vũ - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đông Hải đã ký Quyết định số 29/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5: Thi công xây dựng công trình Nâng cấp sân nền và hàng rào khu hành chính xã Đông Hải. Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát đã được lựa chọn trúng thầu với giá 1.894.000.000 đồng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Trước đó, cũng tại đơn vị này, nhà thầu Vạn Tín Phát đã "bỏ túi" gói thầu thi công xây dựng phòng họp trực tuyến và mở rộng nhà vệ sinh với giá 680.000.000 đồng theo Quyết định số 95/QĐ-VP ký ngày 06/11/2025.

Phân tích sâu về dữ liệu tài chính cho thấy một nghịch lý về hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 98,51%. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ khoảng 1,49%. Thậm chí, thống kê cho thấy có tới 20 gói thầu mà doanh nghiệp này trúng với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0% và 23 gói thầu khác có tỷ lệ tiết kiệm thấp (dưới 1%).

Dưới góc độ chuyên gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Tỷ lệ trúng thầu lên tới 97% là một con số cực kỳ hy hữu trong hoạt động đấu thầu cạnh tranh. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức thấp và nhà thầu liên tục trúng tại một địa bàn hẹp, các cơ quan chức năng cần xem xét kỹ trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng theo quy định của Luật Đấu thầu".

Việc trúng thầu dày đặc với giá sát nút không chỉ đặt ra dấu hỏi về tính minh bạch mà còn về năng lực thực hiện dự án. Với 5 nhân sự, làm thế nào Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Vạn Tín Phát có thể cùng lúc triển khai hàng loạt gói thầu xây lắp tại nhiều địa phương như xã Đông Hải, xã Ngũ Lạc, xã Long Hữu và các trường học trên địa bàn tỉnh?.

