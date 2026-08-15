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[VIDEO] Tether gom 146 tấn vàng, vượt mặt nhiều ngân hàng Trung ương

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[VIDEO] Tether gom 146 tấn vàng, vượt mặt nhiều ngân hàng Trung ương

Tether nâng dự trữ vàng lên 146 tấn trong quý II, vượt nhiều ngân hàng trung ương, củng cố vị thế stablecoin lớn nhất thế giới.

Minh Quân - Hà Anh
#Tether nâng dự trữ vàng lên 146 tấn #Tether vượt ngân hàng trung ương về vàng dự trữ #tác động của stablecoin đến thị trường vàng #tình hình dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương #ảnh hưởng của stablecoin đến hệ thống tài chính

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