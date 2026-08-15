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[VIDEO] Chốt lịch nghỉ Tết Đinh Mùi 2027: công chức nghỉ 7 ngày liên tục

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[VIDEO] Chốt lịch nghỉ Tết Đinh Mùi 2027: công chức nghỉ 7 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng bộ ngành đã xác nhận nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 kéo dài 7 ngày, từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng.

Minh Quân - Hà Anh
#Lịch nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 #Chính sách nghỉ lễ liên tục 7 ngày #Ảnh hưởng đến công chức và bộ ngành #Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam #Ảnh hưởng đến hoạt động công cộng và dịch vụ

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