Nuen Moto dừng dự án môtô điện N1-S tại Việt Nam chỉ sau một năm

Nuen Moto đã tạm dừng dự án N1-S sau hơn một năm mở bán mẫu môtô điện đầu tiên, trong bối cảnh sản phẩm gặp nhiều thách thức về giá bán và phạm vi hoạt động.

Video: Giới thiệu môtô điện Nuen Moto tại Việt Nam.

Theo đó, ngày 14/8, fanpage chính thức của Nuen Moto thông báo dừng dự án N1-S sau quá trình đánh giá lại thị trường. Theo doanh nghiệp, tính đến tuần trước, gần 100% khoản tiền đặt cọc của khách hàng đã được hoàn trả. Một số khách hàng Nuen Moto chưa thể liên lạc có thể chủ động liên hệ lại với hãng để hoàn tất thủ tục liên quan đến khoản tiền đặt cọc.

Nuen Moto cho biết, quyết định dừng dự án được đưa ra sau quá trình cân nhắc, đồng thời khẳng định việc tạm dừng N1-S không đồng nghĩa thay đổi định hướng đối với lĩnh vực xe điện tại Việt Nam.

N1-S từng được công bố với hai phiên bản Signature Edition và Founder Edition. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá bán tương ứng là 180 triệu đồng và 220 triệu đồng

Nuen Moto được thành lập vào tháng 5/2023 và giới thiệu N1-S vào tháng 9/2024. Đây là mẫu môtô điện đầu tiên của thương hiệu, đồng thời được định vị là một sản phẩm môtô điện mang thương hiệu Việt Nam.

N1-S từng được công bố với hai phiên bản gồm Signature Edition và Founder Edition. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá bán tương ứng là 180 triệu đồng và 220 triệu đồng. Sau đó, mức giá được điều chỉnh xuống còn 170 triệu đồng cho Signature Edition và 190 triệu đồng với Founder Edition. Khách hàng có nhu cầu mua xe được yêu cầu đặt cọc trước 1 triệu đồng.

Cung cấp sức mạnh cho N1-S là mô-tơ điện có công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm và tốc độ tối đa 130 km/h.

Cung cấp sức mạnh cho N1-S là mô-tơ điện có công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm và tốc độ tối đa 130 km/h. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 8 kWh. Theo thông số được công bố, N1-S có thể di chuyển tối đa khoảng 245 km trong điều kiện vận hành ổn định ở tốc độ 40-50 km/h.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế có thể thấp hơn khi xe thường xuyên vận hành ở tốc độ cao hoặc trong những điều kiện khác với bài thử tiêu chuẩn. Đây là yếu tố đáng lưu ý đối với một mẫu môtô hướng tới khả năng di chuyển đường dài.

Nuen Moto chưa công bố kế hoạch tiếp theo đối với dòng sản phẩm môtô điện sau khi dừng dự án N1-S.

So với xe máy điện phổ thông, môtô điện hiệu suất cao thường phải đáp ứng nhu cầu vận hành ở tốc độ lớn hơn và trên quãng đường dài hơn. Khi sử dụng trong điều kiện này, mức tiêu thụ năng lượng tăng lên có thể khiến tần suất sạc trở thành vấn đề đối với người dùng.

Hiện Nuen Moto chưa công bố kế hoạch tiếp theo đối với dòng sản phẩm môtô điện sau khi dừng dự án N1-S.