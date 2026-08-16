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Số hóa - Xe

Nuen Moto dừng dự án môtô điện N1-S tại Việt Nam chỉ sau một năm

Nuen Moto đã tạm dừng dự án N1-S sau hơn một năm mở bán mẫu môtô điện đầu tiên, trong bối cảnh sản phẩm gặp nhiều thách thức về giá bán và phạm vi hoạt động.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu môtô điện Nuen Moto tại Việt Nam.

Theo đó, ngày 14/8, fanpage chính thức của Nuen Moto thông báo dừng dự án N1-S sau quá trình đánh giá lại thị trường. Theo doanh nghiệp, tính đến tuần trước, gần 100% khoản tiền đặt cọc của khách hàng đã được hoàn trả. Một số khách hàng Nuen Moto chưa thể liên lạc có thể chủ động liên hệ lại với hãng để hoàn tất thủ tục liên quan đến khoản tiền đặt cọc.

Nuen Moto cho biết, quyết định dừng dự án được đưa ra sau quá trình cân nhắc, đồng thời khẳng định việc tạm dừng N1-S không đồng nghĩa thay đổi định hướng đối với lĩnh vực xe điện tại Việt Nam.

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N1-S từng được công bố với hai phiên bản Signature Edition và Founder Edition. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá bán tương ứng là 180 triệu đồng và 220 triệu đồng

Nuen Moto được thành lập vào tháng 5/2023 và giới thiệu N1-S vào tháng 9/2024. Đây là mẫu môtô điện đầu tiên của thương hiệu, đồng thời được định vị là một sản phẩm môtô điện mang thương hiệu Việt Nam.

N1-S từng được công bố với hai phiên bản gồm Signature Edition và Founder Edition. Tại thời điểm ra mắt, xe có giá bán tương ứng là 180 triệu đồng và 220 triệu đồng. Sau đó, mức giá được điều chỉnh xuống còn 170 triệu đồng cho Signature Edition và 190 triệu đồng với Founder Edition. Khách hàng có nhu cầu mua xe được yêu cầu đặt cọc trước 1 triệu đồng.

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Cung cấp sức mạnh cho N1-S là mô-tơ điện có công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm và tốc độ tối đa 130 km/h.

Cung cấp sức mạnh cho N1-S là mô-tơ điện có công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm và tốc độ tối đa 130 km/h. Xe được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 8 kWh. Theo thông số được công bố, N1-S có thể di chuyển tối đa khoảng 245 km trong điều kiện vận hành ổn định ở tốc độ 40-50 km/h.

Tuy nhiên, phạm vi hoạt động thực tế có thể thấp hơn khi xe thường xuyên vận hành ở tốc độ cao hoặc trong những điều kiện khác với bài thử tiêu chuẩn. Đây là yếu tố đáng lưu ý đối với một mẫu môtô hướng tới khả năng di chuyển đường dài.

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Nuen Moto chưa công bố kế hoạch tiếp theo đối với dòng sản phẩm môtô điện sau khi dừng dự án N1-S.

So với xe máy điện phổ thông, môtô điện hiệu suất cao thường phải đáp ứng nhu cầu vận hành ở tốc độ lớn hơn và trên quãng đường dài hơn. Khi sử dụng trong điều kiện này, mức tiêu thụ năng lượng tăng lên có thể khiến tần suất sạc trở thành vấn đề đối với người dùng.

Hiện Nuen Moto chưa công bố kế hoạch tiếp theo đối với dòng sản phẩm môtô điện sau khi dừng dự án N1-S.

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Song song đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng dải sản phẩm dành cho học sinh, sinh viên và đẩy mạnh chương trình "Thu xăng đổi điện", góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo chương trình, từ nay đến hết ngày 30/9/2026, khách hàng mua các mẫu xe máy điện học sinh chính hãng YADEA gồm I8, I-Cute, X-BULL, X-SKY, Vekoo, Omee và Ova tại hệ thống đại lý trên toàn quốc hoặc các gian hàng chính hãng trên TikTok Shop, Shopee và Lazada sẽ được tham gia quay thưởng với cơ hội nhận quà 100%.

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Số hóa - Xe

TMT Motors sắp gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam

Theo kế hoạch, các mẫu xe máy điện mang thương hiệu TMT Motors sẽ được bàn giao vào đầu tháng 9/2026 tại thị trường Việt Nam.

Không chỉ ôtô, TMT Motors còn chuẩn bị tham gia vào mảng xe máy điện vốn đang nở rộ ở Việt Nam với thương hiệu riêng mang tên E-Motor. Trước đó, TMT được biết đến với vai trò nhà phân phối xe tải, ôtô điện Wuling và hạ tầng trạm sạc với thương hiệu TMT-Egreen.

Theo TMT, toàn bộ các công đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm đều do hãng tự thực hiện. Các mẫu xe máy điện của E-Motor sẽ được sản xuất tại nhà máy của TMT ở tỉnh Hưng Yên.

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Dây chuyền lắp ráp xe máy điện Honda UC3 ở Thái Lan sẽ chuyển về Việt Nam?

Theo Nikkei Asia, Honda Motor đang lên kế hoạch chuyển dây chuyền sản xuất mẫu xe máy điện Honda UC3 từ Thái Lan sang Việt Nam, dự kiến vào tháng 9 tới.

Video: Trải nghiệm Honda UC3 - Xe máy điện cao cấp 2026 tại Việt Nam.

Thông tin được bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam, chia sẻ với Nikkei. Theo đó, Honda UC3 dự kiến sẽ được lắp ráp tại nhà máy của hãng ở tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, sản lượng trong giai đoạn đầu sẽ được duy trì ở mức hạn chế nhằm thăm dò nhu cầu thị trường.

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