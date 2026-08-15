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[VIDEO] Cục Thuế cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho hàng triệu hộ kinh doanh

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[VIDEO] Cục Thuế cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho hàng triệu hộ kinh doanh

Cục Thuế Việt Nam cung cấp phần mềm kế toán miễn phí giúp hàng triệu hộ kinh doanh dễ dàng quản lý tài chính theo quy định mới của Quốc hội.

Minh Quân - Hà Anh
#phần mềm kế toán miễn phí cho hộ kinh doanh #hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân #chính sách hỗ trợ của Cục Thuế #quy định mới của Quốc hội về kinh doanh #ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế

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