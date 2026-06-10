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[VIDEO] Trung Quốc lập viện nghiên cứu AI trong không gian, cạnh tranh với Mỹ

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[VIDEO] Trung Quốc lập viện nghiên cứu AI trong không gian, cạnh tranh với Mỹ

Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghiên cứu AI không gian #Tranh chấp công nghệ Mỹ-Trung #Viện nghiên cứu Bắc Kinh #Phát triển trí tuệ nhân tạo #Cạnh tranh quốc tế về AI

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