Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Trung Quốc lập viện nghiên cứu AI trong không gian, cạnh tranh với Mỹ
Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.
Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.
Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.
Start-up Neuracle và Đại học Thanh Hoa phát triển chip NEO đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt sử dụng đại trà từ tháng 3, giúp bệnh nhân liệt có thể phục hồi khả năng vận động.
Một phụ nữ cùng hai con bị chặn tại Aeon Mall Long Biên và buộc tội ăn cắp, công an phường Long Biên đã vào cuộc điều tra.
Viện điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt nhằm phát triển AI và phóng vệ tinh thử nghiệm trước 2028, hỗ trợ từ Bộ Công nghiệp.
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.
Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.
Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.
Lượng mua Microsoft Office bản quyền tại Việt Nam tăng 80-100% nhờ thanh tra sở hữu trí tuệ thúc đẩy người dùng chuyển sang phần mềm sạch.
Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.
Viện Nghiên cứu điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt, nhằm thúc đẩy nghiên cứu AI và cạnh tranh với Mỹ trong lĩnh vực không gian.
Start-up Neuracle và Đại học Thanh Hoa phát triển chip NEO đã được chính phủ Trung Quốc phê duyệt sử dụng đại trà từ tháng 3, giúp bệnh nhân liệt có thể phục hồi khả năng vận động.
Một phụ nữ cùng hai con bị chặn tại Aeon Mall Long Biên và buộc tội ăn cắp, công an phường Long Biên đã vào cuộc điều tra.
Viện điện toán thông minh không gian Bắc Kinh ra mắt nhằm phát triển AI và phóng vệ tinh thử nghiệm trước 2028, hỗ trợ từ Bộ Công nghiệp.
FCC xem xét lại chương trình trị giá 3 tỷ USD do học sinh Mỹ sử dụng màn hình quá nhiều, ảnh hưởng đến kết quả học tập, bỏ phiếu ngày 25/6.
EU lo ngại về thâm hụt thương mại lớn do hàng Trung Quốc giá rẻ và lo mất năng lực sản xuất, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ.
Thâm Quyến đối mặt với thị trường xe công nghệ bão hòa, hàng trăm nghìn tài xế gặp khó khăn do giảm chiết khấu và cạnh tranh gay gắt.
Khảo sát của Financial Times cho thấy 68% cử tri Mỹ không hài lòng với cách Trump xử lý lạm phát, nhưng Đảng Cộng hòa vẫn còn hy vọng.
Lượng mua Microsoft Office bản quyền tại Việt Nam tăng 80-100% nhờ thanh tra sở hữu trí tuệ thúc đẩy người dùng chuyển sang phần mềm sạch.
Thanh Hóa giảm số lượng thôn tổ dân phố từ 4.115 xuống còn 1.702, nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.
SpaceX định giá IPO 135 USD, huy động 75 tỷ USD, vượt qua kỷ lục của Alibaba, bắt đầu giao dịch trên Nasdaq từ 12/6 với mã SPCX.
Google cập nhật ứng dụng Điện thoại trên Android 12+ sử dụng xác thực phần cứng RCS để cảnh báo cuộc gọi giả mạo, nâng cao bảo vệ người dùng.
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