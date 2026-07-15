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Quân sự - Thế giới

Iran dọa chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông

Sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran, Tehran đe dọa sẽ chặn toàn bộ hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông.

An An (Theo AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran hôm 13/7, đồng thời thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã từ bỏ kế hoạch thu phí chỉ vài giờ trước khi nối lại lệnh phong tỏa, viện dẫn yêu cầu từ các đồng minh ở vùng Vịnh Ba Tư, theo AP.

Hôm 15/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, Mỹ đã tiến hành đợt tấn công mới khi tái áp đặt lệnh phong tỏa, nhắm vào hàng chục mục tiêu ở Iran trong vòng 7 giờ.

Các báo cáo ban đầu từ địa phương cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn đã nhắm vào tỉnh Sistan và Baluchestan ở phía đông nam Iran, giáp Vịnh Oman.

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Các tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman trong bức ảnh được chụp ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Theo Bộ Y tế Iran, hơn 260 người bị thương trong đợt tấn công đêm 14/7. Người phát ngôn Chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng trong “những ngày gần đây”, nhưng không nêu rõ chi tiết.

“Lực lượng Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn vô cớ tiếp tục đe dọa đến tính mạng của những người vô tội”, Đô đốc Brad Cooper của Hải quân Mỹ, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, phát biểu.

Đáp trả, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Jordan. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công liên tục của Mỹ nhằm vào nước này.

Đô đốc Brad Cooper của Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng Iran đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh lân cận.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 15/7 đã đe dọa sẽ chặn tất cả hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông để phản đối lệnh phong tỏa cảng biển Iran của Mỹ.

"Việc xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt từ khu vực này sẽ dành cho tất cả mọi người hoặc là không dành cho ai cả", tuyên bố của IRGC nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột hồi giữa tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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