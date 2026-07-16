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[GALLERY] Toyota Crown Crossover 2027 lộ diện, thiết kế mới đẹp mắt hơn

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Crown Crossover 2027 lộ diện, thiết kế mới đẹp mắt hơn

Thông số kỹ thuật và giá bán Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới, xe được điều chỉnh chi tiết thiết kế từng gây nhiều tranh cãi

Nguyễn Anh
Toyota đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Crown Crossover phiên bản 2027 tại thị trường Nhật Bản trước khi mẫu xe chính thức ra mắt vào giữa tháng 9 năm nay. Bên cạnh những thay đổi nhẹ về thiết kế, mẫu xe fastback gầm cao sau 4 năm có mặt trên thị trường cũng được cho là sẽ được nâng cấp hệ truyền động hybrid và bổ sung một số trang bị mới.
Toyota đã công bố những hình ảnh đầu tiên của Crown Crossover phiên bản 2027 tại thị trường Nhật Bản trước khi mẫu xe chính thức ra mắt vào giữa tháng 9 năm nay. Bên cạnh những thay đổi nhẹ về thiết kế, mẫu xe fastback gầm cao sau 4 năm có mặt trên thị trường cũng được cho là sẽ được nâng cấp hệ truyền động hybrid và bổ sung một số trang bị mới.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất của của Toyota Crown Crossover 2027 phiên bản nâng cấp này nằm ở cách xử lý phối màu ngoại thất hai tông - chi tiết từng nhận không ít ý kiến trái chiều trên phiên bản cũ.
Thay đổi dễ nhận thấy nhất của của Toyota Crown Crossover 2027 phiên bản nâng cấp này nằm ở cách xử lý phối màu ngoại thất hai tông - chi tiết từng nhận không ít ý kiến trái chiều trên phiên bản cũ.
Ở bản nâng cấp, toàn bộ khu vực từ cột A đến cột D được sơn màu đen, đồng bộ với cản trước, nắp ca-pô, nóc, ốp gương chiếu hậu và các chi tiết ốp bên sườn. Trong khi đó, phần đuôi xe chuyển sang sơn cùng màu thân xe, kết hợp cản sau tinh chỉnh nhẹ và cụm đèn phản quang nằm ngang.
Ở bản nâng cấp, toàn bộ khu vực từ cột A đến cột D được sơn màu đen, đồng bộ với cản trước, nắp ca-pô, nóc, ốp gương chiếu hậu và các chi tiết ốp bên sườn. Trong khi đó, phần đuôi xe chuyển sang sơn cùng màu thân xe, kết hợp cản sau tinh chỉnh nhẹ và cụm đèn phản quang nằm ngang.
Dù những thay đổi này không quá lớn nhưng các bề mặt thiết kế được điều chỉnh giúp tổng thể xe trông cân đối và liền mạch hơn. Theo các thông tin rò rỉ, Toyota cũng sẽ thay màu sơn đen Black hiện tại bằng màu đen Neutral Black mới.
Dù những thay đổi này không quá lớn nhưng các bề mặt thiết kế được điều chỉnh giúp tổng thể xe trông cân đối và liền mạch hơn. Theo các thông tin rò rỉ, Toyota cũng sẽ thay màu sơn đen Black hiện tại bằng màu đen Neutral Black mới.
Đồng thời, phần ốp thân dưới bằng nhựa không sơn màu sẽ được chuyển sang màu đen bóng Piano Black. Riêng Toyota Crown Crossover 2027 phiên bản RS sẽ được trang bị cùm phanh màu đỏ tiêu chuẩn.
Đồng thời, phần ốp thân dưới bằng nhựa không sơn màu sẽ được chuyển sang màu đen bóng Piano Black. Riêng Toyota Crown Crossover 2027 phiên bản RS sẽ được trang bị cùm phanh màu đỏ tiêu chuẩn.
Không gian nội thất của mẫu xe nhà Toyota được cho là sẽ gần như giữ nguyên, nhưng một số trang bị sẽ được điều chỉnh. Gói trang bị Cold Weather Pack sẽ trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, tương tự lẫy chuyển số sau vô lăng.
Không gian nội thất của mẫu xe nhà Toyota được cho là sẽ gần như giữ nguyên, nhưng một số trang bị sẽ được điều chỉnh. Gói trang bị Cold Weather Pack sẽ trở thành tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, tương tự lẫy chuyển số sau vô lăng.
Ngược lại, lốp dự phòng và gương chiếu hậu kỹ thuật số sẽ không còn nằm trong danh sách trang bị tùy chọn như trước. Hai phiên bản Z và RS được bổ sung chìa khóa kỹ thuật số tiêu chuẩn trong khi chìa khóa thông minh sử dụng tông màu xám Gray Metallic tối hơn.
Ngược lại, lốp dự phòng và gương chiếu hậu kỹ thuật số sẽ không còn nằm trong danh sách trang bị tùy chọn như trước. Hai phiên bản Z và RS được bổ sung chìa khóa kỹ thuật số tiêu chuẩn trong khi chìa khóa thông minh sử dụng tông màu xám Gray Metallic tối hơn.
Theo thông tin từ các đại lý tại Nhật Bản, Toyota Crown Crossover 2027 sẽ được nâng cấp lên hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5. Hệ truyền động này vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L nhưng kết hợp với mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tăng thêm 16 mã lực (12 kW).
Theo thông tin từ các đại lý tại Nhật Bản, Toyota Crown Crossover 2027 sẽ được nâng cấp lên hệ truyền động hybrid thế hệ thứ 5. Hệ truyền động này vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L nhưng kết hợp với mô-tơ điện mạnh hơn với công suất tăng thêm 16 mã lực (12 kW).
Nhờ đó, tổng công suất hệ thống tăng thêm 5 mã lực (4 kW), đạt 236 mã lực (176 kW). Mẫu xe cũng được kỳ vọng có thể chạy bằng điện trong nhiều tình huống hơn so với trước. Trong khi đó, hệ truyền động Dual Boost Hybrid trên Crown Crossover 2027 phiên bản RS vẫn được giữ nguyên. Cấu hình này kết hợp động cơ tăng áp 2.4L với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 344 mã lực (257 kW).
Nhờ đó, tổng công suất hệ thống tăng thêm 5 mã lực (4 kW), đạt 236 mã lực (176 kW). Mẫu xe cũng được kỳ vọng có thể chạy bằng điện trong nhiều tình huống hơn so với trước. Trong khi đó, hệ truyền động Dual Boost Hybrid trên Crown Crossover 2027 phiên bản RS vẫn được giữ nguyên. Cấu hình này kết hợp động cơ tăng áp 2.4L với 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 344 mã lực (257 kW).
Thông số kỹ thuật và giá bán của Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức được công bố vào thời điểm ra mắt. Hiện tại, mẫu xe này có giá từ 5,15-6,7 triệu Yên (khoảng 1,03-1,34 tỷ đồng). Ngoài Crown Crossover, Toyota cũng được cho là sẽ áp dụng các nâng cấp tương tự cho những thành viên khác của dòng Crown, bao gồm Crown Sport và Crown Sedan.
Thông số kỹ thuật và giá bán của Toyota Crown Crossover 2027 sẽ chính thức được công bố vào thời điểm ra mắt. Hiện tại, mẫu xe này có giá từ 5,15-6,7 triệu Yên (khoảng 1,03-1,34 tỷ đồng). Ngoài Crown Crossover, Toyota cũng được cho là sẽ áp dụng các nâng cấp tương tự cho những thành viên khác của dòng Crown, bao gồm Crown Sport và Crown Sedan.
Video: Giới thiệu Toyota Crown thế hệ mới.
Nguyễn Anh
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