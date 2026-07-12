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[VIDEO] Nghịch lý AI: Việc lương thấp khó bị robot thay thế

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[VIDEO] Nghịch lý AI: Việc lương thấp khó bị robot thay thế

Nghiên cứu từ Planera cho thấy chi phí thay trợ lý điều dưỡng bằng robot lên 375.000 USD/năm, gấp 9 lần lương, tạo rào cản tự động hóa.

Minh Quân - Hà Anh
#Nghịch lý AI trong ngành y tế #Chi phí tự động hóa trợ lý điều dưỡng #Ảnh hưởng của robot đối với lao động thấp #Rào cản tài chính trong tự động hóa #Nghiên cứu về chi phí robot hóa

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