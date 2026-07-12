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[VIDEO] Chuỗi phòng tập 25 FIT bị phạt 580 triệu vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

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[VIDEO] Chuỗi phòng tập 25 FIT bị phạt 580 triệu vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt 25 FIT tại TPHCM và Hà Nội 580 triệu đồng do vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#Vi phạm quyền lợi người tiêu dùng #Xử phạt chuỗi phòng tập #Cạnh tranh quốc gia #Vấn đề pháp lý phòng tập #Ảnh hưởng đến khách hàng

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